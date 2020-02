BARCHE USATE Vendono tre Bavaria a prezzi molto interessanti

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate del cantiere tedesco Bavaria, che ha sempre fatto del buon rapporto qualità/prezzo e della vocazione crocieristica dei suoi modelli il suo marchio di fabbrica. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE FIRMATE BAVARIA

PRONTO A NAVIGARE

La prima delle barche usate del cantiere tedesco che vi proponiamo è un Bavaria Bavaria 36 AC del 2004, lungo 11,90 m. E’ pronto a navigare, con tanto di motore AB Volvo Penta completamente rigenerato nel 2019 e con sole 50 ore di moto. L’elettronica è completa: Raymarine ST60, GPS e plotter cartografico B&G Vulcan 7R del 2019. Due i giochi di vele: randa steccata in Kevlar, fiocco rollabile in pentex e gennaker con bompresso retrattile. Scotta randa rinviata in pozzetto e non sulla tuga. Attrezzatura spi. Albero e boma maggiorato, pescaggio 2 metri.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

POCO USATO E NON DEVI IMMATRICOLARLO

Il secondo modello è un Bavaria Cruiser 30 del 2005 (progetto di J&J Design), visibile in Emilia Romagna. Questo 9,45 metri è proposto nella versione con due cabine e una toilette, è stato utilizzato molto poco ed è ben accessoriato. Essendo lungo meno di 10 metri non è necessaria l’immatricolazione: il motore ha 400 ore di attività.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

OLD BUT GOLD

Chiudiamo con un Bavaria Holiday 35 del 1996, anch’esso visibile in Emilia Romagna: lungo 10,65 m, è la versione a tre cabine e una toilette. Lo scafo è in buone condizioni generali, con vele del 2016 e teak rifatto nel 2015.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

————————————————————————

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!