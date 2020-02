Excess 11, un progetto tutto nuovo per una dimensione armatoriale

Il brand Excess del gruppo Beneteau, dopo avere lanciato a Cannes i modelli 12 e 15, lancia la barca più piccola della gamma nonché uno dei catamarani da crociera più piccoli presenti sul mercato, l’Excess 11. Se i primi due modelli messi in acqua avevano le carene derivate dai progetti Lagoon (altro marchio del gruppo Beneteau), in questo caso si tratta di un progetto, concepito dallo studio VPLP Design con gli interni di Nauta Design, interamente ex novo.

DESTINATO AGLI ARMATORI

La scelta della lunghezza, con un fuori tutto di 11,33, non è casuale. L’Excess 11 infatti vuole essere un catamarano destinato ad un uso principalmente armatoriale ed è anche su questa fascia metrica che i potenziali nuovi armatori si avvicinano al mondo dei catamarani. Stabile, manovrabile con semplicità e con un buon rapporto peso/superficie velica, questo 11 metri ha l’obiettivo di essere un mezzo ideale per una comoda crociera.

LA VERSIONE PULSE LINE

Entrando nel dettaglio del progetto, il cantiere oltre alla versione standard ne propone una con piano velico maggiorato e la differenza in termini di cavalli è sostanziale: di bolina la versione Pulse offre 85mq contro 77, da tenere in considerazione se l’obiettivo è avere una barca scattante anche nelle ariette. Gli scafi si caratterizzano per un redan abbastanza pronunciato appena sopra la linea di galleggiamento. Una classica doppia soluzione con una doppia funzione: tagliare l’acqua tenendo il ponte più asciutto in caso di mare formato e aumentare i volumi degli interni.

La tuga è completamente panoramica, la disposizione delle manovre è pensata per non disturbare la zona living poppiera con una serie di soluzione per portare i rinvii delle scotte nelle zone esterne.

A poppa anche il supporto per un eventuale tender.

Lungh. f.t. 11,33 m

Largh. 6,59 m

Immersione 1,15 m

Dislocamento 9 tonn.

www.excess-catamarans.com

