VIDEO Arriva la tempesta, l’equipaggio se la prende (troppo) comoda e…

Siamo in Finlandia, durante la regata d’altura Espoo-Suursaari. Una vera e propria tempesta si forma letteralmente all’improvviso proprio a fianco di questo sloop di 40 piedi del 1966 di Sparmkan & Stephens: l’equipaggio reagisce con calma, anche troppa. E finisce con il fiocco stracciato in due.

Sul web il video ha fatto letteralmente il botto e scatenato un sacco di commenti: “Non potevano ammainare la randa?”, “Ma non se la sono presa troppo comoda con la tempesta in arrivo?”, “Perché nessuno dell’equipaggio, in questa situazione, indossava il giubbotto salvagente?”. Queste sono solo alcune delle critiche poste all’equipaggio.

Voi come avreste affrontato la situazione?

GUARDA IL VIDEO DELLA TEMPESTA

