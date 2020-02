Il Giornale della Vela compie 45 anni. Come lo festeggiamo

Questo appena iniziato è un anno speciale per noi, quarantacinque anni fa usciva il primo numero del Giornale della Vela. E oggi, come allora, crediamo che ciò che scrisse il fondatore Mario Oriani quando nacque il Giornale della Vela non sia mai stato così attuale: “Mi ero accorto che andare a vela era un’evasione terapeutica… non un modo per evadere o fuggire, ma per verificare, per riflettere, per decidere, per sentirsi uomini liberi”.

UNA NUOVA GRAFICA

Ma i gusti cambiano e festeggiamo questo anniversario già da questo numero rinnovando la grafica della rivista. Vi piace? Vi basta sfogliare le pagine per rendevi conto del cambiamento. L’obiettivo è quello di rendere più semplice la lettura, esaltare le immagini, ordinare meglio gli argomenti. Siamo riusciti nel nostro intento? Vi chiediamo di dirci cosa ne pensate. Inviatemi una mail a oriani@panamaeditore.it, vi risponderò personalmente. Ma questo primo passo è solo l’inizio di una serie di iniziative speciali per festeggiare i nostri 45 anni.

UN OROLOGIO UNICO PER I NOSTRI 45 ANNI

Ve le elenco in breve. Insieme a TAG Heuer abbiamo creato un’edizione speciale, limitata a soli 45 pezzi del mitico orologio Aquaracer. Un oggetto unico in tre versioni, con il logo del Giornale della Vela, dove potete incidere il nome della vostra barca, il vostro nome, quello di un vostro caro amico… QUI trovate tutte le informazioni.

ARRIVA LA MILANO YACHTING WEEK

E parliamo degli eventi. Dal 7 al 10 maggio a Milano, nel cuore della città, si svolgerà la Milano Yachting Week, la nostra manifestazione per tutti quelli che amano il mare e la vela, ovviamente. Sarà una grande festa lungo le banchine della darsena, dove troverete tutti gli elementi per soddisfare la vostra passione. Uno dei momenti irrinunciabili sarà la premiazione del Velista dell’Anno, con una giornata intera dove potrete incontrare non solo i vincitori di quest’anno ma anche tutti i velisti che dal 1991 hanno vinto questo che è l’Oscar della vela italiana. Andate QUI per saperne di più.

VELA CUP E NON SOLO

Pochi giorni prima, dal 24 al 26 aprile, sarà il momento del nostro tradizionale VELAFestival a Santa Margherita Ligure, dove prenderà il via la prima tappa del circuito della VELA Cup, le regate/veleggiate per tutti che si concluderà a inizio ottobre. Quest’anno la tappa di Santa (a cui potete già preiscrivervi) è ricca di novità: cliccate sul link sopra per scoprirle.

Ma non è finita, il numero di agosto del Giornale della Vela sarà veramente speciale. Ripercorreremo i nostri 45 anni di vita, vi riproporremo il meglio di quello che abbiamo pubblicato e la storia della vela sino ad oggi. Un numero imperdibile.

Luca Oriani

