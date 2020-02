Outremer 55: per chi naviga veloce e non vuole passare inosservato

C’è la firma dei guru della vela oceanica, lo studio VPLP, sul nuovo Outremer 55, un vero purosangue su due scafi capace di farvi navigare in crociera sempre con velocità in doppia cifra e dimenticandovi del motore.

Tutte le manovre delle vele sono riportate alla postazione di comando, controllate da verricelli posizionati più in basso per un facile controllo, consentendo di gestire l’imbarcazione anche in solitaria. Una nuova caratteristica per gli Outremer sono le due timonerie gemelle che possono essere sia dentro il pozzetto, sia fuori bordo verso il ponte laterale. Questo permette di essere comodamente seduti sul doppio sedile a panca in coperta, con una perfetta visione del piano velico. In caso di maltempo, o sotto un sole troppo caldo, è possibile inclinarle nella posizione più bassa. Potrete così beneficiare di una protezione ottimale sotto il bimini, mantenendo una visuale libera attraverso le finestre del salone.

La grande cucina a isola è il centro nevralgico della barca. Con la sua estensione ripiegabile, permette di cenare con un’eccellente visibilità in avanti, o permette di tenere d’occhio la rotta mentre si cucina, e di poter ancora chiacchierare con chi si trova nel pozzetto o nel salone.

Per la progettazione e la costruzione dell’Outremer 55 sono state effettuate ampie ricerche sulla scelta di materiali a basso impatto ambientale. Ad esempio l’utilizzo di dispositivi di infusione riutilizzabili (tipo foglio di silicone) e la gestione ottimizzata dell’energia a bordo.

www.catamaran-outremer.com

