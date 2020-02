“Ecco come sarà il nuovo Oceanis Yacht 54”. Parola di Lorenzo Argento

Dopo il successo del First Yacht 53 (leggi QUI la nostra video prova), i designer italiani Roberto Biscontini e Lorenzo Argento proseguono la loro collaborazione con il gruppo Beneteau. Cosa bolle in pentola? I due progettisti entreranno nello sviluppo della gamma Oceanis, a partire da un modello: il nuovo Oceanis Yachts 54.

Di cosa stiamo parlando? Per conoscere più informazioni abbiamo contattato Lorenzo Argento:

“Beneteau sta proseguendo in un processo di nuova organizzazione delle sue gamme, il che prevedeva di introdurre una linea “Yacht” nuova anche per gli Oceanis. Dove per Yacht, come nel caso del First 53, si intende una barca dai 48-50 piedi in su, collocata in una certa fascia di mercato, con uno stile e un livello di qualità piuttosto ricercati“.

Ma che barca sarà questo nuovo Oceanis Yacht 54? “Le linee d’acqua sono le stesse del First Yacht 53, su un concetto di barca declinato in versione Oceanis con tutto ciò che tipicamente c’è sull’Oceanis, anche a livello di prezzo. Sono stati realizzati una coperta e degli interni adattati per un utilizzo più crocieristico e anche da charter, una barca più “crocierosa” insomma. Sarà un po’ meno performante, dato che per esempio non avrà l’opzione del pescaggio profondo, e ancora più comoda con soluzioni tipo il rollbar in pozzetto“.

Nei prossimi mesi, in attesa della presentazione ufficiale che avverrà nei saloni di fine estate, ne sapremo di più e, soprattutto, avremo le prime immagini.

