BARCHE USATE Vendono tre “chicche” fuori dagli schemi

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate fuori dagli schemi e che sono delle vere e proprie “chicche”. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE FUORI DAGLI SCHEMI

UN HERRESHOFF E’ PER SEMPRE

Partiamo da un Herreshof Eagle, lungo 6,70 m, venduto a un prezzo molto interessante. L’Herreshoff Eagle è un Cat-boat americano costruito dalla Nowak & Williams nel 1974, scafo e coperta in vetroresina, deriva mobile, timone a barra, armo aurico, armata a sloop con bompresso e fiocco bomato. E’ attrezzata per poter issare facilmente la controranda.E’ stata progettata da Halsey Herreshoff, l’ultimo discendente della storica famiglia di costruttori di splendide barche che hanno fatto la storia della nautica. L’Herreshoff Eagle ha le linee dei veloci catboat costruiti nell’800 dal cantiere Herreshoff a Bristol nel Rhode Island, Usa. Diva, questo il suo nome, è molto probabilmente, l’unico esemplare di questo modello mai arrivato in Europa. La barca, veloce, sicura e manovriera, con vele Zadro a ferzi verticali, praticamente nuove, è pronta alla navigazione, fresca di cantiere,con l’albero in alluminio appena ridipinto e riattrezzato; è spinta da un motore fuoribordo Yamaha da 6 CV due tempi, con elica da lavoro. WC marino. Lo skeg è in bronzo. Unico proprietario dal 2005.

PRONTA A CORRERE (E ALLA VOSTRA CROCIERA)

La seconda delle barche usate che vi proponiamo è un FC42 Custom, realizzato dal cantiere Yacht 2000 (che poi è diventato ICE Yachts). Questa, visibile a Catania è una “splendida barca a vela di 13 m x 4 m, 8 posti letto, 3 cabine, 2 bagni, omologata per 12 persone, scafo in epossidica, doppio ruota, albero, boma e bompresso in carbonio, timone in carbonio, bulbo in piombo su profilo in acciaio inox, attrezzata con randa full batten e Lazy Jack, avvolgifiocco con tamburo sottocoperta, gennaker, ancora a scomparsa nello scafo, ancora di rispetto, autogonfiabile, autopilota con telecomando, GPS cartografico con carta del Mediterraneo, Meteo, strumentazione vento e log, ripetitori in pozzetto, TV e stereo con casse interne ed esterne, rivestimenti interni Dolce&Gabbana, forno inox, 4 batterie, tendalino, tavolo in pozzetto, etc…”

DALL’ORIENTE CON FURORE

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate “anticonvenzionali” con un Choy Lee 32, 9,73 metri di lunghezza, progetto di Raymond Richards per il cantiere di Hong Kong Cheoy Lee Shipyard Ltd.: “Stupenda barca d’epoca a vela del 1978 Cheoy Lee 32, completamente refittata 2019, impianto elettrico completamente ripassato nuovo, prese a mare nuove, motore Volvo Penta curato e performante, tappezzerie nuove, strumentazioni nuove. Perfetta in ogni suo aspetto e pronta per godere meravigliosi viaggi ed avventure. Non necessita di patente poiché Natante. Una barca storica per gli amanti della Vela”.

