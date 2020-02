Il day sailer italiano per tutti si chiama Comuzzi 32

Dal successo dell’R-30, nasce il modello Comuzzi 32, una barca disegnata rispettando il concetto “for all”, con caratteristiche simili all’ R-30. È dotata infatti del sistema Magicwheel © che permette anche alle persone in wheelchair di timonare la barca.

La carena di lunghezza 970 cm e larghezza 250 presenta una deriva con siluro a 2,00 mt. È possibile installare un sistema a deriva mobile che riduce il pescaggio a 150 cm. La barca è inoltre carrellabile vista la larghezza contenuta o trasportabile all’interno di un container. È stato considerato inoltre un minimo interno con 2 posti letto ed un wc che può essere utilizzato anche come cala vele. Su questo daysailer si privilegia la vita all’esterno. Si sono previste infatti due panche lunghe 180 cm che possono ospitare anche più di 6 persone.

Il layout di coperta è funzionale per l’utilizzo in regata, daysailing sia con persone normodotate piuttosto che in wheelchair. La posizione delle manovre può essere modificata in funzione delle necessità e dei programmi di navigazione. La barca è totalmente personalizzabile in base alle esigenze dell’armatore.

www.alessandrocomuzzi.com

