Stile da crociera sportiva, anima da racer: ecco il nuovo Mylius 50

Aria di novità in casa Mylius. Dopo il lancio al Salone Nautico di Genova del Mylius 60 CK (scoprilo QUI) il cantiere ha annunciato il progetto di un nuovo 50 piedi.

Il 50′ è una misura fortunata per il cantiere italiano, dato che si tratta di una delle barche più riuscite e vincenti della produzione targata Mylius (basti pensare ai tanti risultati importanti conseguito da una barca come Ars Una). Il cantiere ha deciso quindi di rilanciare questa misura con delle novità sostanziali, per quello che sarà a tutti gli effetti un nuovo 50 piedi.

In poco più di 15 metri e 9 tonnellate di dislocamento, questo nuovo 50’ racchiude tutti gli elementi distintivi che hanno fatto apprezzare le sue sorelle maggiori in crociera e in regata.

È il modello light della flotta, una barca sportiva che esalta il gusto della navigazione; veloce a vela e a motore per consentire di raggiungere in breve tempo le più belle mete del Mediterraneo; una barca marina, facile da condurre anche in equipaggio ridotto e senza personale di bordo, e, last but not least, una barca che si gestiste con costi ragionevoli.

Il nuovo Mylius 50 è anche un eccellente racer, progettato sull’esperienza dei successi ottenuti dalle precedenti versioni, che promette dunque di assumere un ruolo da protagonista nelle più importanti regate inshore ed offshore.

Tra le novità che saltano subito all’occhio fin dai primi disegni presentati si nota il disegno della tuga completamente rinnovato con una nuova finestratura continua che aumenterà non poco la luminosità interna oltre a conferire un aspetto sportivo alla barca. Sempre in zona tuga fa capolino il carrello del fiocco trasversale che non era presente sui vecchio ’50.

Il piano di coperta, progettato nei canoni di linearità e pulizia distintivi di Mylius, offre ampi spazi di vivibilità per la crociera e risulta ergonomico e funzionale nell’uso sportivo e in regata; ha le timonerie in posizione avanzata, con il trasto randa a poppavia e scotta randa alla tedesca. I winch ai lati del tambuccio assolvono alla funzione di primari e drizze. Nella configurazione con randa square top i winch del backstay sono a poppa delle timonerie. Lo specchio di poppa può essere apribile per permettere il ricovero di un tender di piccole dimensioni.

Gli interni prevedono un layout a 2 o 3 cabine e saranno all’insegna della leggerezza per rispettare il dislocamento leggero della barca, senza però rinunciare al giusto comfort che una barca con questa concezione deve avere.

Lunghezza fuori tutto 15,60 m LFT con delfiniera 17,63 m Lunghezza al gallegg. 14,23 m Baglio massimo 4,48 m Pescaggio 3,50 m Pescaggio ridotto 2,70 m Dislocamento (approx.) 9.500 kg Zavorra (approx.) 4.100 kg

www.mylius.it

