Vi abbiamo parlato qualche giorno fa del varo del Kauris IV, il 145 piedi (44 metri) che, su progetto di German Frers, il cantiere Persico Marine – pilastro dell’avanguardia hi-tech italiana e internazionale – ha realizzato nel suo stabilimento di Marina di Carrara per il Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

La cerimonia del varo è stata letteralmente “blindata”, con l’armatore e pochi familiari. Assieme a loro, le maestranze che hanno costruito la barca, per un totale di circa 150 persone. La realizzazione dell’imbarcazione – che ha un costo di circa 30 milioni di euro, ha richiesto più di due anni.

In mancanza di foto ufficiali di cantiere (su cui vige il segreto da contratto), ecco le prime immagini del Kauris VI (piccola curiosità: in finlandese, Kauris significa “Capricorno”, il segno zodiacale di Tronchetti Provera) al molo di levante di Marina di Carrara, augurandoci di vederlo presto in navigazione!

Il 44 metri batte bandiera italiana e il guidone dello Yacht Club Italiano, di cui Tronchetti Provera è storico socio. In coperta, il layout prevede il deck saloon e il pozzetto sullo stesso piano. L’assoluta novità è il pozzetto poppiero ribassato e riservato agli armatori (per godersi il contatto con il mare in totale privacy), una caratteristica da vero e proprio megayacht.

Le linee tradiscono la mano di Frers, tutto sommato classiche (ed eleganti) e con dritto di prua e specchio di poppa non eccessivamente “verticali”. L’albero della Southern Spars, come vi abbiamo già detto, è lungo come tre campi da tennis e anche il boma, a giudicare dalla foto, non scherza!

LE ALTRE FOTO

I NUMERI DEL 145′

Lunghezza f.t. 44,20 m

Baglio max. 9,50 m

Pescaggio 4,5 m chiglia su – 7,2 m chiglia giù

Dislocamento 171 t

Sup. velica a vele bianche 1.038 m2

Sup. velica alle portanti 1.968 m2

Posti letto 8 ospiti + 8 equipaggio

Exterior design German Frers/ Wally

Interior design Wally/Droulers Architecture/Studio Sculli

Interior styling Droulers Architecture

Architettura navale German Frers Naval Architecture

Ingegneria strutturale Pure Design & Engineering

Costruttore Persico Marine

Classificazione RINA Malta Cross

Costruzione Vacuum consolidated/autoclaved Pre-preg composite

Finiture coperta Teak

Albero e boma Southern Spars

Rigging EC6 / Carbo-Link

Vele North Sails

Sistemi idraulici Cariboni

Propulsione 2 x MAN D2676LE425 478 kW @ 2.100 rpm, 2 x motori elettrici 60 kW, 2x pod a scomparsa Shipmotion RPS 60C

Velocità di crociera a motore 15 nodi

Aria condizionata 248.000 BTU/h

Dissalatori 1.200 l/h

Serbatoi acqua dolce 3.000 litri

Serbatoi carburante 15.000 litri

Sistema di navigazione Furuno & B&G

