Un golden boy della progettazione entra nel team Doyle Sails Italia

Le aziende sono fatte di persone, sono loro che fanno la differenza. Nel mondo della vela le velerie sono una delle realtà più importanti di quest’industria, e rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per i velisti. I velai sono coloro a cui affidiamo le ali della nostra barca, coloro che ci daranno una mano a farla muovere anche nelle brezze più leggere se lo vogliamo. Ma la bontà delle vele dipende sia dai materiali che dalle persone, da chi disegna e costruisce le nostre vele.

Nel team già composto da Salvo D’Amico, Mario Giattino e Marco Bruni, dopo essere già entrati in squadra Francesco Bruni e Max Sirena (leggi QUI), Doyle Sails Italia, la veleria con sede a Palermo, si assicura un enfant prodige della progettazione delle vele, Dario Motta.

Il velista (anche appassionato di kyte) e progettista di 32 anni, entra in Doyle Italia dopo una laurea in ingegneria navale all’università di Genova e un dottorato in Nuova Zelanda, alla University of Auckland Yacht Research Unit (un centro di ricerca d’eccellenza specializzato negli studi aerodinamici applicati alla progettazione delle vele). Con il suo ingresso il loft italiano porta a casa un giovane talento cresciuto professionalmente nella patria della vela, che unito all’esperienza degli altri membri del team Doyle conferma la veleria come una delle eccellenze italiane e internazionali.

www.doylesails.it

