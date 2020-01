BARCHE USATE Tre Sun Odyssey in vendita per la vostra crociera comoda

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate della fortunatissima e longeva serie Sun Odyssey di Jeanneau. Un usato sicuro per la vostra crociera comoda: garantisce il Giornale della Vela!

BARCHE USATE, TRE SUN ODYSSEY PER LA VOSTRA CROCIERA COMODA

UN GIOIELLO FIRMATO BRIAND & WINCH

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Sun Odyssey 47 del 1993, visibile a Salerno. E’ lungo 14,43 m, è largo 4,45 ed è accessoriato al meglio: motore Yanmar 75 HP (ore moto 2412 circa), trasmissione linea d’asse, elica 3 pale abbattibili, elettronica completa Autohelm Raymarine, versione Custom 3 cabine con cabina armatoriale a poppa, due bagni, set Vele One Sail, ponte in Teak, generatore…

La carena del SO 47 deriva da quella che Philippe Briand disegnò per il modello Sun Kiss 47, che ha rimpiazzato a partire dal 1991 e sino al 1997 per circa 80 esemplari prodotti. A partire dai 10 nodi di vento il Sun Odyssey 47 offre prestazioni veliche di tutto rilievo con un passaggio sull’onda deciso e potente. Sul ponte tanto spazio disponibile come prendisole e comodi passavanti permettono una circolazione esemplare. Pozzetto coperto e comodo per 8/10 persone con il tavolo centrale abbattibile. Poppa attrezzata con una scenografica discesa a mare. All’interno il design è stato studiato da uno dei maghi del settore, l’inglese Andrew Winch.

UN BESTSELLER INTRAMONTABILE

La seconda barca della fortunata serie Sun Odyssey è un 34.2 (10,30 m x 3,29 m), del 2001. Diciannove anni portati benissimo: la barca, si legge nell’annuncio, è stata “usata poco e in ottime condizioni, interni come nuovi , motore YAMMAR 30CV, 220 ore di moto circa”.

L’imbarcazione è equipaggiata a puntino: “Vela randa e fiocco Elvstrom, Lazy Bag Elvstrom, Equipaggiamento di salvataggio per un max di 8 persone, Ancora da 20 Kg con salpancora elettrico, Ancora di riserva, Doccetta esterna, Cuscineria interna ed esterna ,Bimini blu scuro Anti-raggi UV Elica a 3 pale Max Prop Bussola, barometro e sistemi di comunicazione (Radio, VHF etc) GPS Log + stazione del vento + scandaglio Raymarine Pozzetto in teak”. La lista prosegue lunghissima.

Una barca di successo questa. Dal 1996 al 2002 ne sono stati prodotti ben settecento esemplari, merito del prezzo attraente per le dimensioni e una vocazione spiccata alla crociera. Il Sun Odyssey ha una grande abitabilità, uno dei punti di forza è la lunghezza al galleggiamento di ben nove metri, che permette velocità notevoli. Il pozzetto è comodo e semplice nelle manovre, con due soli winch per provvedere a tutto. La poppa è attrezzata con una plancetta, alla quale si accede tramite l’abbassamento della seduta del timoniere.

Sottocoperta comoda la dinette semicircolare con una piccola ulteriore panca. Sull’altro lato una cucina a murata (chiamata all’americana). A prua una cabina con letto da parte a parte e a poppa una o due cabine con un bagno e, contrapposto, un carteggio. Il progetto è di Fauroux con un piano velico in testa d’albero semplice e relativamente poco invelato, così da ritardare la riduzione di velatura.

PICCOLO E AFFIDABILE

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con il Sun Odyssey più piccolo in vendita sul nostro mercatino: si tratta di un 29.2 (8,80 m x 2,98 m) del 1998, visibile a Sistiana. “Motore Volvo Penta 20 cv, 2 cabine con rivestimento appena rifatto, bagno con wc sostituito di recente, timone a barra, randa e genoa avvolgibile recenti in ottime condizioni, doccetta pozzetto, pilota, radio VHF, radio e CD, profondimetro, tendalino, salpancora , 50 mt catena”.

In produzione dal 1998, il Sun Odyssey 29.2 è stato prodotto in più di 250 esemplari. Simile nell’impostazione al suo fratello maggiore 32.2, è stato anch’esso progettato da Jacques Fauroux che ha privilegiato sicurezza e abitabilità a prestazioni esasperate. Nonostante ciò l’SO 29.2 se la cava piuttosto bene con venti medi, soprattutto alle andature portanti. Con vento forte resta equilibrato al timone e passa l’onda con agilità. In coperta le attrezzature sono semplificate al massimo, il pozzetto è ben riparato e la poppa offre una comoda discesa a mare. Gli interni: a prua una cabina con cuccetta doppia a V; al centro un quadrato a divani contrapposti; ai lati della discesa sulla sinistra la cucina e a dritta il tavolo da carteggio. A poppa una cabina con un grande “cuccettone” e il bagno.

