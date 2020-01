CLAMOROSO Luna Rossa disalbera in allenamento a Cagliari

L’AC75 Luna Rossa durante una sessione di allenamento con circa 20-25 nodi di vento ha disalberato a Cagliari, campo base del Team che si sta preparando per la Coppa America nel 2021. Per ora non ci sono ancora dettagli tecnici circa l’incidente. Da fonte ufficiale del team ci viene però confermato che nessuno dei velisti a bordo è rimasto ferito nell’incidente.

LA NOTA UFFICIALE DI LUNA ROSSA

“Anche questo può succedere. Se non vai al massimo, non conoscerai mai i tuoi limiti.

Oggi pomeriggio durante un allenamento a poche miglia da Marina di Capitana, l’AC75 “Luna Rossa” ha disalberato. Nessun membro del team è rimasto ferito nell’incidente. L’albero, le vele e tutta l’attrezzatura sono stati immediatamente recuperati dai ragazzi a bordo, coadiuvati dai gommoni dello shore team. Tutto il team è già al lavoro per tornare in acqua il prima possibile e riprendere gli allenamenti in vista della prima tappa dell’America’s Cup World Series che si terrà a Cagliari dal 23 al 26 aprile”.

IL NOSTRO COMMENTO

Succede, ed è meglio che accada oggi piuttosto che quando le regate peseranno di più. Successe alla prima Luna Rossa durante le semi finali della Louis Vuitton Cup del 2000, quando in una regata contro America One cedette una delle sartie provocando il collasso dell’albero e l’incidente non impedì a Luna di vincere la Coppa sfidanti. È successo oggi a Cagliari, in condizioni non proibitive ma comunque di vento sostenuto da W-SW, quando alla prima regata ufficiale mancano poco meno di 3 mesi. Che contraccolpi potrà avere quest’evento per Luna Rossa? Nell’immediato si tramuterà in un ritardo di preparazione a causa dei giorni di pausa obbligati a terra in attesa delle riparazioni dell’albero, che sembra abbia ceduto alla base e non è detto che verrà sostituito. Non è una buona notizia ovviamente in vista delle prime regate in programma dal 23 al 26 aprile, ma alla Coppa vera manca ancora più di un anno e mezzo e gli incidenti di percorso sono da mettere in conto. Sul lungo periodo sarà un’informazione in più per il design team e per i velisti di Luna Rossa che hanno trovato una criticità utile per gli sviluppi futuri del mezzo e soprattutto della seconda barca.

Mauro Giuffrè

ECCO LA NUOVA LUNA ROSSA AL VARO

*Articolo in aggiornamento*

