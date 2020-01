Con questa polizza la tua barca invecchia meno

David Assicurazioni ha perfezionato, convenzione dopo convenzione con le più prestigiose compagnie, la polizza corpi “tailor-made” per chi va in barca. Ecco perché.

Anno dopo anno, lo storico broker milanese David Assicurazioni ha perfezionato, convenzione dopo convenzione con importanti e solide compagnie internazionali, la polizza “tutto compreso”, ritagliata su misura per chi va in barca. è una polizza corpi completa, che copre qualsiasi danno all’imbarcazione e che vi farà dormire sonni tranquilli. Sia quando siete lontani dalla vostra “amata” che in navigazione. A fronte di un prezzo equo, la polizza David, stilata da veri esperti del settore, offre le massime garanzie possibili e una gestione degli eventuali sinistri rapida ed efficiente.

LIMITE DI VETUSTÀ A 15 ANNI

Quest’anno la polizza è stata ulteriormente migliorata: “Siamo riusciti a spostare il limite di vetustà della barca da 10 a 15 anni”, esordisce Riccardo Klinguely, responsabile del settore nautico di David, “estendendo il limite oltre il quale diventa obbligatoria la perizia preventiva”. Ottima notizia, tra l’altro, per chi cerca un buon usato. Con il broker milanese, prosegue Klinguely, “si può prenotare una perizia a tariffa agevolata entro l’anno limite, allo scopo di garantire lo stesso armatore su una possibile liquidazione del sinistro, così che l’‘esborso’ sia adeguato e non ridotto arbitrariamente da parte della compagnia coinvolta”.

VALORE AL NUOVO A 5 ANNI

C’è un’altra importante novità: “Grazie agli accordi con le nostre compagnie di riferimento, abbiamo esteso il mantenimento del valore a nuovo dell’imbarcazione. Non sarà più calcolato sui tre anni ma sui cinque. In caso di danni, anche parziali, il rimborso dei pezzi da sostituire si baserà sui prezzi del nuovo: senza che la compagnia applichi il cosiddetto ‘degrado d’uso’”.

QUANDO LA POLIZZA CORPI E’ “ALL-IN”

Le formule proposte da David Assicurazioni coprono la barca sempre e ovunque. Che sia in navigazione, ferma in banchina o a terra. I danni all’imbarcazione derivanti dal maltempo e dalle più svariate cause (come l’urto con oggetti semisommersi) o accaduti in una rada non protetta sono situazioni spesso escluse se non richiamate espressamente in polizza: David le include invece fra le garanzie complementari automatiche per i velisti.

Per stare ancora più tranquilli, con l’estensione ‘machinery’ alla polizza base sarete rimborsati anche in caso di danni al motore, qualsiasi essi siano e non solo da ostruzione dell’impianto di raffreddamento (clausola già compresa).

UN CONSIGLIO PER EVITARE SANZIONI

Un prezioso consiglio: “Una volta avvenuto il sinistro è importante comunicarlo via PEC, entro due giorni, agli uffici della Capitaneria di Porto. Questo ancora prima che alla compagnia assicurativa”, spiega Klinguely. “Eviterete così multe per la comunicazione tardiva. La mail dovrà contenere, oltre alla descrizione, il luogo e la data dell’incidente, la copia della patente nautica dell’armatore, la licenza di navigazione della barca (o i dati in caso di bandiera estera), la compagnia e la polizza di cui si è titolari e, se possibile, una stima dei danni subiti. Oltre a evitare sanzioni, questo renderà più veloce la gestione del sinistro da parte della compagnia”.

CONSULENZE & OFFERTE

Per avere più informazioni sulla Polizza Corpi di David Assicurazioni, basta entrare sul sito www.davidassicurazioni.it oppure digitare direttamente www.assicuralatuabarca.it per ottenere un primo preventivo in automatico. Gli esperti risponderanno direttamente ai vostri quesiti e in breve potrete avere un progetto personalizzato. Tipo, età, uso, bandiera e valore della barca indicata sono i fattori fondamentali per un’offerta su misura ottenibile in breve tempo.

