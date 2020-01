Un mito chiamato Alpa: in vendita due barche che hanno fatto la storia

Il nome Alpa (Azienda lavorazioni plastiche affini) è qualcosa che suscita ricordi ed emozioni importanti in molti appassionati di nautica, soprattutto in quelli che amano le barche di un tempo. L’azienda nacque nel 1956, ma fu con la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Napoli del 1960 nella Classe Flying Dutchman che il Cantiere Alpa di Fiesco si guadagnò una fama internazionale. Prima erano solo derive, poi il marchio iniziò a produrre anche le imbarcazioni d’altura che lo resero un’icona della nautica.

Per questo motivo ci fa piacere segnalare a tutti i nostri appassionati due barche in vendita nel nostro mercatino della vela (scoprilo QUI), la mitica Alpa 950 e l’Alpa 38.

Alpa 950

Chiglia lunga, timone con skeg, slanci a prua e poppa, armo a sloop rigorosamente in testa d’albero, interni artigianali e progetto di Sparkman & Stephens: l’Alpa 950 è un pezzo di storia della cantieristica italiana e internazionale, la sua produzione iniziò nel 1969. Capace di ottime performance di bolina soprattutto con vento forte, una barca che per molti rappresenta un sogno. QUI la barca in vendita.

Alpa 38

Presentata al Salone di Genova del 1976, l’Alpa 38 è un progetto di Sparkman & Stephens. Meno sportiva del 950, si caratterizza per un pozzetto centrale e un bordo libero molto pronunciato. Immancabili la chiglia lunga e il timone a skeg, per la sua docilità e stabilità sotto tela può essere una barca da crociera perfetta anche per chi intende fare lunghissime navigazioni. Molto competitivi i prezzi dei modelli in vendita sul mercato. QUI la barca in vendita.

