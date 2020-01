Il mondo day sailing di Luca Brenta Yachts raccontato da Enrico Malingri

C’è chi sulla barca ci vuole vivere e c’è chi la vuole usare solo per il puro piacere della navigazione a vela, anche solo giornaliera. Stiamo parlando ovviamente del day sailing, ovvero di quelle barche studiate per navigare esclusivamente a vela, da vivere all’esterno, dotate all’interno solo del minimo indispensabile al massimo per un campeggio nautico. Una tendenza che va molto forte in nord Europa e negli Stati Uniti ma che ha esponenti importanti anche in Italia.

Ci riferiamo per esempio al marchio Luca Brenta Yachts, pronto a lanciare il nuovissimo B34. Ne abbiamo parlato al Boot di Dusseldorf con Enrico Malingri, direttore tecnico del cantiere, che ci ha raccontato i motivi del successo del B 30 (che ha superato le 40 unità vendute) e le caratteristiche del futuro B34.

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!