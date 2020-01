Hallberg Rassy 40c: quando la qualità non ha compromessi. VIDEO

Quando Hallberg Rassy annuncia una nuova barca c’è sempre da drizzare le antenne, dato che si tratta di uno dei cantieri più iconici al mondo nel settore delle barche da crociera pensate per le lunghe navigazioni, e al Boot Dusseldorf le attese non sono state tradite. Il cantiere svedese ha presentato il nuovo Hallberg Rassy 40 C, una barca a pozzetto centrale nella fascia dei 12 metri che si propone di introdurre alcune interessanti novità.

Un barca che va a sostituire un cult di successo come il 40 MKII, ma come sempre nella tradizione di questo cantiere le evoluzioni sono ponderate e non sconvolgono quella che è la filosofia storica di queste barche. Sul 40 C vengono infatti riproposte le novità estetiche già viste sugli ultimi modelli: doppio timone, prua quasi retta con delfiniera e una carena che strizzerà l’occhio anche alle prestazioni. Fatta questa premessa l’obiettivo della barca è quello di migliorare il comfort interno con una serie di piccole modifiche alla fruibilità della barca.

Spazio quindi a un pozzetto centrale più grande, quasi quanto quello del 44′, e per la prima volta su questa misura arrivano ben sei finestre direttamente sullo scafo, una delle quali nella cabina di prua, un inedito per Hallberg.

La cucina è un’altra grande novità. Viene proposta nella misura classica o XXL con una superficie di lavoro da barca nettamente più grande. Due soluzioni anche per la cabina armatoriale che è posizionata a poppa: con letto a isola e divano, o con matrimoniale classico più letto singolo aggiuntivo. In ogni caso il lay out proposto prevede due cabine e un bagno, a conferma di una barca pensata per un uso principalmente armatoriale. Novità anche riguardo alle essenze interne per i legni, viene introdotta anche l’opzione della quercia, fino ad ora non presente sugli Hallberg.

Designer Germán Frers Naval Architecture & Engineering

Lunghezza scafo 12.30 m

Lungh. f.t. 13.06 m

Lungh. gall. t11.74 m

Larghezza 4.18 m

Immersione 1.92 m

Dislocamento 11 t

Peso chiglia 3.65 t

