STORIE DI MARE Un “crocierista” di nome… Charles Darwin

L’inventore della “teoria dell’evoluzione della specie” Charles Darwin a 22 anni si imbarcò su un 29 metri, come un semplice crocierista. Il suo giro del mondo a vela ha cambiato la nostra vita.



IL VIAGGIO DI DARWIN

Darwin, appena salito a bordo del Beagle, dovette fare i conti con uno spaventoso mal di mare. Ma dopo pochi giorni di vita a bordo si era già abituato. In una lettera infatti scrisse: “La vita di bordo è piacevolissima, così tranquilla e comoda; è quasi impossibile stare in ozio, e questo per me non è poco”.

Stiamo parlando della mitica crociera di cinque anni attorno al mondo che Charles Darwin effettuò patendo dall’Inghilterra il 27 dicembre 1831 a bordo del Beagle, un brigantino della marina Britannica, riconvertito al diporto. La nave a vela era lunga 90 piedi (27 m), larga 24 (7,30 m) e pesava ben 235 tonnellate.

Lentissima ma solida, faceva fatica a risalire il vento e rollava parecchio. Ma il giovane Darwin, allora 22enne, vi si trovò benissimo, a tal punto che, liberato nella mente dai vincoli della opprimente famiglia, elaborò grazie alle sue osservazioni naturalistiche, la teoria dell’evoluzione della specie che ha dato spiegazione scientifica alla vita sulla nostra terra.

Scopo ufficiale della crociera del Beagle era il completamento della rilevazione della Patagonia e della Terra del Fuoco oltre ad eseguire una serie di misure di longitudine attorno al mondo. Nella realtà, come si può vedere dalla cartina, il viaggio toccò o lambì i cinque continenti. E Charles Darwin può essere considerato “ad honorem” il primo crocierista-diportista della storia.

Non aveva compiti precisi, viaggiava per viaggiare, proprio come chi va in crociera oggi. Darwin si imbarcò perchè il comandante del Beagle cercava compagnia, preoccupato dal peso della solitudine. L’equipaggio infatti era formato da rozzi marinai. E il suo racconto di viaggio intitolato in originale “Giornale di ricerche circa la storia naturale e geologica dei paesi visitati durante il viaggio del HMS Beagle intorno al mondo al comando del capitano Fitzroy” è in realtà un bellissimo racconto ricco di annotazioni curiose, di storie di mare e di popoli allora sconosciuti. Il giovane “crocierista” Darwin narra di furibonde tempeste, nubifragi, terremoti e vulcani, bellezze naturali mozzafiato. Una lettura illuminante e piacevole.

