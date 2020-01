“Ecco come cambia Dufour”, la rivoluzione del cantiere raccontata da dentro

È la prima barca del nuovo corso, quella sotto il managment di Fountaine Pajot, il Dufour 530 ha fatto il suo esordio ufficiale al Boot Düsseldorf. Una barca con molte e sostanziali novità, sia dal punto di vista del concetto progettuale sia in senso pratico.

Non ci saranno più tre linee divise, la Loung Cruise, la Performance e la Exclusive, ma un’unica linea di barche che si differenzierà per gli allestimenti nelle versioni base, premium e performance, e il 530 è il primo modello di questa nuova fase strategica. Ma le novità non finiscono qui, spunta una cucina esterna, quella interna viene spostata a prua del quadrato, aumentano i punti luce in coperta e a poppa spunta una nuova zona prendi sole.

Una barca autenticamente nuova. Ne abbiamo parlato al Boot Düsseldorf con Domenico Furci, responsabile Fountaine e Dufour per l’Italia, che ci ha spiegato la filosofia della barca e la fase strategica del cantiere.

Lungh. f.t. 16,35 m

Largh. 4,99 m

Immersione: 1,95-2,30-2,80

Dislocamento 17744 kg

