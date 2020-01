BARCHE USATE Vuoi venderla o comprarla? Sei nel posto giusto

C’è un nuovo strumento a tua disposizione per vendere la tua barca o acquistarne una usata, trovare gli accessori giusti, affittare, comprare o vendere un posto barca.

E’ il Mercatino Annunci del Giornale della Vela, arricchito anche dalle sezioni “Cerco/offro Lavoro e Imbarchi” e “Vacanze & Noleggio”, dove trovare l’idea giusta per le vostre crociere. Tutti gli annunci sono selezionati e filtrati dalla nostra redazione: non troverete né “fake” né bidoni!

COME RENDERE IL TUO ANNUNCIO PIÙ EFFICACE

Gli annunci standard sono semplici e gratuiti da pubblicare: una volta nel mercatino, vi basterà cliccare su “Pubblica un annuncio” e inserire le vostre informazioni di contatto, il prodotto che volete vendere (o acquistare) con una descrizione corredata da foto, dopo averne selezionato la categoria (barche motoscafo, barche multiscafo, accessori, etc…). Gli annunci standard rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace!

La formula Online VIP (9 euro) farà sì che il vostro annuncio resti visibile per 30 giorni nella prima pagina del mercatino, quella VIP Plus (29 euro) renderà l’annuncio visibile in prima pagina per 30 giorni e in più questo sarà pubblicato sul primo numero raggiungibile del Giornale della Vela cartaceo e digitale. La formula Online VIP Plus Vetrina (59 euro) prevede infine che l’annuncio sia visibile in prima pagina per 30 giorni e in posizione privilegiata (“In Vetrina”) sul primo numero sul primo numero raggiungibile del Giornale della Vela cartaceo e digitale.

LA FORMULA DEFINITIVA PER VENDERE LA TUA BARCA

C’è anche un’altra ghiotta possibilità, che abbiamo chiamato Tell&Sell. Spesso chi vuole vendere la propria imbarcazione ha un patrimonio che aspetta soltanto di essere valorizzato: possiamo darvi una mano, con una news ad hoc realizzata dalla nostra redazione. Non racconteremo soltanto le caratteristiche della vostra barca e le sue particolarità, ma il modo in cui ne avete avuto cura negli anni, come avete contribuito a renderla speciale, perché è un affare per chi la compra. La news potrà essere corredata con video e foto fornite da voi!

Siamo convinti che questa sia la chiave e che attraverso i nostri contatti potrai raggiungere tutti i potenziali interessati alla tua barca. L’articolo sarà pubblicato sul nostro sito (minimo 3.500 visualizzazioni garantite) e rilanciato sulla prima newsletter redazionale raggiungibile (50.000 contatti), sulla fanpage di Facebook del Giornale della Vela e sui principali gruppi dedicati alla nautica, su la nostra pagina Instagram. Inoltre il vostro annuncio sarà “in vetrina” sul Giornale della Vela cartaceo e digitale e nel nuovo mercatino online!

Scopri di più su www.giornaledellavela.com/tell-sell/

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!