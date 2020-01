X-Yachts torna a “navigare” sopra i 50 piedi: in arrivo il nuovo X5⁶

Tempo di novità anche per X-Yachts che negli ultimi anni ha scelto spesso il Boot Dusseldorf per annunciare i suoi nuovi modelli e anche quest’anno non ha perso l’abitudine. Il segmento dai 50 ai 60 piedi era quello ancora non coperto dalla linea X e il cantiere danese ha deciso che era tempo di rimediare a questo “buco”. Annunciata con tutto il managment del cantiere al gran completo, la nuova barca sarà l’X5⁶. Ancora un modello da crociera che punta ad avere buone capacità veliche in grado di divertire anche i velisti sportivi. La linea X si colloca a metà strada tra la XC, più esplicitamente da crociera, e la Xp più orientata alla regata.

La costruzione della barca sarà come d’abitudine di X-Yachts in epossidica, un requisito importante se si intende realizzare uno scafo autenticamente leggero e rigido. La novità riguarderà invece la timoneria: il cantiere danese ha optato infatti per la doppia pala, una novità per il cantiere.

Per quanto riguarda gli interni, il design e l’architettura danesi sono famosi per il loro stile pulito e senza tempo e questo verrà riproposto anche sulla nuova barca. L’ X5⁶ avrà un grande senso della luce e dello spazio, pur mantenendo la praticità e la funzionalità

I portelloni a filo ponte e le finestre laterali della tuga consentono una grande quantità di luce all’interno della barca e offrono una grande ventilazione. Le grandi finestre dello scafo offrono invece una vista fantastica dall’ampio salone.

Designer X-Yachts Design Team

Lungh. f.t. (con bompresso)17.25 m

Lungh. scafo 16.58 m

Lungh. galleggiamento 14.94 m

Largh. (max)4.90 m

Pescaggio corto 2.50 m

Pescaggio – Std 2.90 m

Pescaggio profondo 3.30 m

Disloc. 18.100 kg

Engine Diesel 110 hp

Carburante 500 ltr

Acqua ltr 159

www.x-yachts.com/it

