BARCHE USATE In vendita tre Grand Soleil da leccarsi i baffi!

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate uscite dal mitico Cantiere Del Pardo. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

BARCHE USATE, TRE GRAND SOLEIL DA LECCARSI I BAFFI

UN CAPOLAVORO DA CROCIERA

Iniziamo la nostra rassegna di barche usate con un imperdibile Grand Soleil 42 del 1991, progetto del grande German Frers. Il dislocamento di 9000 kg e le linee di carena piene, oltre a fornire una notevole volumetria interna, rendono confortevole la navigazione in bolina e aumenta le possibilità di stivaggio. Sono caratteristiche che indicano la priorità alla destinazione crocieristica. La versione migliore è quella a due cabine, con la raffinata dinette e un’armatoriale di poppa, che poco ha da invidiare a quella di un 50 piedi. In più, un’altra grande cabina a prua, Entrambe sono dotate di toilette. In produzione dal 1988 al 1997, sono stati varati circa 130 esemplari.

“Versione armatoriale con 2 grandi cabine e 2 bagni, comoda dinette con tavolo per 8 persone e tre posti letto aggiuntivi. Tender e motore fuoribordo, bompresso e tangone in carbonio, drizze in spectra, luci a led int. ed est. Barca ben tenuta con molte vele da crociera e regata. Motore perfetto. RINA eseguito nel 2019”, si legge nell’annuncio.

PICCOLA GRANDE BARCA

Tutte le volte che si vede un Grand Soleil 343 (10,40 x 3,42 m) in banchina o in navigazione, non si può non rimanere colpiti dalla sua eleganza “pop” e dalle linee. Non è un caso se questo progetto del 1985 del mitico Alain Jezequel continui a popolare i nostri mari: è una barca ben ideata e ben costruita. Il modello che vi proponiamo è del 1987 ed è accessoriata al meglio.

“Bandiera italiana, immatricolata, motore Volvo Penta 2003 con scambiatore di calore 30 CV, trasmissione Sail drive, 2 cabine e 1 bagno con dinette trasformabile, interni in teak ben conservati, divani in tessuto bianco foderati con copridivano ocra, cucina basculante a 3 fuochi e forno, serbatoio acqua 250l, serbatoio gasolio 80l, 2 batterie AGM 100 Ah anno 2017, autopilota per timone a barra Raymarine…” etcetera etcetera. Visibile in Calabria, a Vibo Marina.

NEL SEGNO DI FRERS

Un super classico, lungo 13,50 m e largo 4,1, di fine anni ’80, anche questo firmato dal mitico designer argentino che ha progettato barche senza tempo sia per Swan che per Grand Soleil. La barca fu un successo e infatti restò in produzione fino al 1997 con ben 55 scafi costruiti. Una barca che naviga molto bene anche a vela, soprattutto nella versione con pescaggio profondo e albero a tre ordini di crocette. Questa che vi proponiamo è visibile a Venezia.

