TAG Heuer Aquaracer personalizzato “45° VELA”, puoi averlo solo tu

Per festeggiare i 45 anni del Giornale della Vela, abbiamo deciso di realizzare per voi un oggetto unico e imperdibile: un TAG Heuer Aquaracer (disponibile in tre versioni, due orologi e un cronografo) in edizione speciale e personalizzata 45° anniversario VELA”, recapitato in un esclusivo packaging che vi sveliamo in calce.

CHI LO HA GIA’ ORDINATO

Sono già in tanti coloro che hanno ordinato l’esclusivo orologio. C’è chi lo ha reso unico incidendo sulla cassa il nome della barca, chi il proprio nome, chi ha optato per quello di un amico a cui ha regalato l’Aquaracer in edizione speciale. Potete scegliere la scritta in basso a sinistra o in basso a destra rispetto al quadrante, mentre il logo del Giornale della Vela ha una posizione fissa.

Attenzione però. Non tutti potranno avere uno di questi tre TAG Heuer: sono realizzati in soli 45 esemplari ciascuno (e fino al 31/12/2020). Una volta esauriti non verrà mai più replicata questa edizione speciale.

Come ottenerli? Contattando il nostro ufficio ordini (ordini@panamaeditore.it, tel. 02 5358200) o acquistandoli direttamente QUI

I tre iconici Aquaracer personalizzati speciale anniversario

Puoi scegliere tra questi tre modelli in Edizione Speciale personalizzata “45 anni VELA”:

TAG Heuer

Aquaracer

Quarzo 43mm

Cassa 43 mm

Impermeabilità 300 m

Cinturino acciaio lucido e satinato

Movimento Quarzo

Swiss Made

TAG Heuer

Aquaracer

Automatic Chronograph

Cassa 43 mm

Impermeabilità 300 m

Cinturino nylon nero

Movimento Calibre 16

Swiss Made

TAG Heuer

Aquaracer

Calibre 5

Cassa 43 mm

Impermeabilità 300 m

Cinturino acciaio lucido e satinato

Movimento Calibre 5

Swiss Made

Il packaging speciale

La confezione dei TAG Heuer Aquaracer Edizione Speciale “45 anni VELA” contiene due preziosi accessori tecnici, da conservare e da usare sempre in barca:

– La confezione è realizzata con una piccola borsa vela “beauty case” della Helly Hansen (modello Helly Hansen HH WASH BAG 2, 60 cm, 2 litri di capienza), in tessuto impermeabile ultraresistente, personalizzata con i marchi TAG Heuer e “Vela”.

– All’interno della confezione, oltre all’orologio personalizzato scelto, trovi i mezzi guanti da vela Essential di Musto. Sono guanti da vela tecnici, studiati per l’uso intensivo in barca che proteggono anche le mani dal freddo.