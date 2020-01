“Ecco come sarà il nuovo Grand Soleil 44”. Parola di Matteo Polli

La novità “serpeggiava” già da qualche mese in “banchina”, al Salone di Düsseldorf il Cantiere del Pardo ha ufficialmente presentato il nuovo Grand Soleil 44 Performance disegnato da Matteo Polli, con gli interni di Nauta Design. Un progetto ambizioso, una barca che vuole dichiaratamente vincere in regata pur senza tradire l’utilizzo anche in crociera. Ne abbiamo parlato con il suo progettista, un nome legato negli ultimi anni alle vittorie delle sue barche in campo nazionale internazionale nelle regate ORC.

Il progetto è nato dal confronto e lo sviluppo progettuale di quattro differenti carene, con la collaborazione per la tecnologia CFD (Computationals Fluid Dinamic) del team di Luna Rossa.

L’obiettivo era quello di creare una barca efficiente in un ventaglio ampio di condizioni meteo e performante anche in situazione complesse come come quelle definite “choppy”, ovvero l’onda corta. Il risultato sarà una barca dall’estetica chiaramente sportiva, con alcune “firme” stilistiche tipiche di Grand Soleil (la tuga in particolare) e altre caratterizzate dall’interpretazione che il progettista ha fatto dei regolamenti come la poppa alta sull’acqua. La barca sarà disponibile con due differenti piani velici, due lay out, tre differenti opzioni di chiglia, in base all’utilizzo previsto, più o meno sportivo.

Ecco cosa ha raccontato Matteo Polli al nostro inviato a Düsseldorf, Mauro Giuffrè: