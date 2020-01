Piccola è bella: dal Boot Düsseldorf un concentrato di stile in soli 27 piedi. FOTO e VIDEO

Quando avevamo provato il Saffier 37 l’avevamo definito come una Lamborghini a vela (leggi QUI la prova), adesso il cantiere olandese si è ripetuto, riportando il concetto della sorella maggiore su un 27 piedi e aggiungendo alcune novità.

Il Saffier 27 SE è una delle anteprime mondiali dal Boot Dusseldorf e siamo stati a bordo per scoprirne le caratteristiche e fotografare alcuni dettagli. La novità più rilevante è una: è una barca completamente a propulsione elettrica, targata Torqueedo, con un autonomia a solo motore attestata intorno alle 8 ore o più, un tempo ragionevole per una barca pensata per il day sailing e che sarà capace di importanti performance veliche.

Una convinzione che deriva dal rapporto dislocamento/superficie velica della barca: appena 1.9 tonnellate di peso, di cui 900 kg sono in chiglia, con 39 mq di superficie velica con fiocco auto virante, che diventano 42 con quello a bassa sovrapposizione, ai quali vanno aggiunti altri 66 mq di gennaker o 51 di Code Zero. Numeri importanti, che lavoreranno su una carena dalle uscite magre e sottili che preannunciano divertimento assoluto anche nelle bave di vento, come già dimostrato dalla sorella maggiore. Il prezzo di questo gioiellino? La versione standard parte da 74.500 euro, con motorizzazione Torqueed inclusa, non è certo nella fascia bassa di prezzo ma stiamo parlando di un cantiere che realizza un prodotto con qualità artigianale e grande attenzione ai dettagli.

Lungh. 8,2 m

Largh 2,60 m

Immersione 1,4-1,6 m

Dislocamento 1.900 kg

www.saffieryachts.com

