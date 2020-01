Quando siamo stati a Port Ginesta, Barcellona, per testare in anteprima il nuovo Beneteau First 53 (17,16 x 5,00 m) firmato da Roberto Biscontini e Lorenzo Argento (QUI trovate le nostre impressioni) non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione per realizzare una videoprova che contiene tutto ciò che ci ha colpito di quella che è la barca della rinascita della gamma First.

Gia dalla banchina, questa barca si mostra diversa da quello che beneteau ci ha abituati fino ad oggi. La poppa è larghissima, 4.90mt, ma la sensazione non é per nulla di una barca tozza… Salite a bordo con noi! wwww.beneteau.com

FIRST 53 – LA NOSTRA VIDEOPROVA

