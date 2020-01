Con meno di 30 euro trasformi il tuo kayak o SUP in una barca a vela

L’idea arriva dall’America: è una vela pieghevole che si monta in quattro e quattr’otto con cui trasformare i vostro kayak, SUP, tender in una barca a vela. Costa all’incirca 30 dollari – 27 euro – ed è una sorta di cono ultraleggero (0,35 kg, ma rinforzato con triple cuciture e stecca perimetrale) da montare quando avete il vento in poppa o comunque al lasco molto largo.

Potete manovrarla con cinghie e clip in modo semplice (tirandola a voi la sgonfierete quando non vi serve più), e ovviamente ha un innesto trasparente in taffetà di poliestere al centro per non impedirvi la visuale frontale.

Si ripiega facilmente, il principio è quello delle famose tende pieghevoli di Decathlon.

Negli Stati Uniti è già un successo!

