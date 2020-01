Questa barca vuole vincere in regata e andare anche in crociera

Questa imbarcazione offre l’opportunità di navigare in tutta comodità e di prendere parte a regate di alto livello senza la necessità di ingaggiare costosi membri dell’equipaggio, in quanto l’MP670S è stato progettato da persone con tanta esperienza sia in navigazione che in regata. Tutte le manovre delle vele sono facili da maneggiare in modo che l’enorme rapporto area velica / dislocamento non costituisca un problema.

Può essere configurata come cruiser-racer ad alte prestazioni o come imbarcazione da regata. Il primo è dotato di una randa classica in combinazione con una chiglia a basso pescaggio e la seconda ha una randa square-top con una chiglia a pescaggio elevato. L’albero è realizzato in fibra di carbonio e il bompresso retrattile. L’armo velico è stato configurata in collaborazione con North Sails.

Le strutture sono state progettate per massimizzare sia le prestazioni che la sicurezza, mentre il peso è stato ridotto al minimo. È stata costruita seguendo la tecnica del sandwich in infusione sotto vuoto e post-polimerizzato in forno per garantire il miglior legame tra pelli e anima. I materiali utilizzati sono fibre di vetro, kevlar e carbonio in combinazione con resina epossidica e schiuma post-vulcanizzata poliuretanica.

Il layout del ponte è semplice ed elegante, i rinvii della randa sono nascosti. Se necessario, un tavolo può essere montato facilmente al centro del pozzetto nella versione da regata.

L’ MP670S offre molti layout degli interni e tutti caratterizzati da modernità e simplicità, sebbene qui ne sia presentato solo uno. Il design degli interni è stato scelto con cura: la falegnameria è realizzata in mogano scuro o rovere bianco, piani in marmo nei bagni e piano in granito nella cucina, tutti con anima a nido d’ape.

Quando si accede alla dinette dal pozzetto, ci si rende conto della quantità di luce naturale che questo posto offre al proprietario e ai suoi cari riuniti per godersi conversazioni o un buon pasto. La cambusa si trova nella parte di dritta della dinette, ma tutta l’attrezzatura è nascosta, quindi il salone sembra essere ancora più grande, migliorando anche lo spostamento delle vele pesanti. Andando a prua, ci sono due comode cabine per gli ospiti. Alla fine del corridoio possiamo trovare la magnifica area dei proprietari, configurata come una grande suite indipendente con una bella doccia. L’intero yacht è dotato di numerosi oblò che offrono una notevole luminosità interna.

Muovendoci verso poppa, troveremo uno spazio multiuso, unico in uno yacht a vela di questa dimensione. Questo ambiente può essere una zona rilassante dove è possibile coccolarsi tra i cuscini, leggere un libro, giocare a giochi da tavolo, guardare un film, fare un pisolino o racchiudere i più piccoli.