Boot Düsseldorf, è qui la festa delle barche? Tutte le novità in arrivo dal salone tedesco

Nuovo anno, nuove barche, e dove vederle nel mese di gennaio, in anteprima per la stagione 2020, se non al Boot di Düsseldorf, in programma fino al 26 gennaio? Praticamente una garanzia, la fiera tedesca è una delle più importanti al mondo, multisettore, organizzata in maniera capillare e con uno sguardo capillare sul mercato. Il Giornale della Vela come ogni anno sta per sbarcare nella cittadina tedesca con la sua redazione e vi racconterà tutto quello che succede al Boot, e le protagoniste ovviamente saranno le barche.

PERCHÈ SEGUIRE IL BOOT

Il salone tedesco è un evento da seguire perché qui possiamo trovare, oltre ai cantieri più rinomati, anche marchi più di nicchia del fertilissimo, da un punto di vista nautico e cantieristico, Nord Europa. Il Boot è poi un evento autenticamente internazionale, con una non secondaria area dell’evento interamente dedicata al turismo nautico, con Marina e società di charter da tutto il mondo. E poi ci sono le novità, le barche nuove. Molti cantiere decidono di presentare in anteprima mondiale a Dusseldor le barche appena varate o i progetti futuri, e come ogni anno ci sarà anche tanto made in Italy. Ovviamente troviamo in esposizione imbarcazioni a vela di tutti i tipi, dalle derive sportive a barche oltre i 60 piedi.

UNO SGUARDO SULL’EDIZIONE 2020

Tanta vela anche in questo 2020 al Boot, organizzata come sempre in una serie di padiglioni comunicanti, con le barche adagiate sugli invasi e spesso con le appendici bene in vista, quasi un unicum nel panorama della grandi fiere nautiche internazionali. Non mancheranno come anticipato le anteprime mondiali. Qualche nome? Bavaria C 42 (leggilo QUI), Elan GT6 (leggilo QUI), Dufour 530 (leggilo QUI), Italia Yachts 15.98 nuova versione (leggilo QUI), Ovni 400 (leggilo QUI), il cat di Southern Wind (leggilo QUI)

