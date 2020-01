Medplastic e Navico insieme per la salvaguardia del Mediterraneo

Medplastic, l’associazione che abbiamo creato assieme a Barche a Motore per la salvaguardia del Mediterraneo dai rifiuti e dalla plastica ha stretto un’importante pertnership con Navico, casa madre degli storici brand di elettronica per la nautica Lowrance, Simrad, B&G e della cartografia C-Map.

Da tempo Navico è in prima linea, a livello globale, nell’adozione di processi e best practice finalizzati a una svolta sempre più in chiave “green”. Ora, con Knut Frostad come CEO, è arrivata una spinta ulteriore. Tutte le sedi e filiali Navico si sono quindi concretamente impegnate a organizzare il lavoro in modo responsabile ed etico, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e agire in modo sostenibile.

Si legge sul comunicato ufficiale: “Sposando appieno questa filosofia globale promossa dalla casa madre, Navico Italia ha recentemente firmato una importante partnership con Medplastic, nata con l’obiettivo di proteggere l’ecosistema del Mediterraneo.

In particolare, lo scopo di Medplastic è la salvaguardia del Mare Nostrum attraverso due strade: l’informazione e le azioni concrete. Da una parte, quindi, con la diffusione mediatica di inchieste, approfondimenti, interviste con testimonial, esperti e scienziati, si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della plastica nel Mediterraneo e diventare così portavoce di buone idee e pratiche per la sua salvaguardia. Dall’altra parte Medplastic promuove azioni dirette come pulizia delle spiagge e del mare, laboratori, incontri, realizzazione di manufatti dalla plastica raccolta e riciclata.

Navico Italia con questa partnership appoggia pienamente le idee e le iniziative a difesa del mare promosse da Medplastic e diventa, tra le altre cose, partner tecnico alla mappatura della plastica e degli avvistamenti per la campagna “Cacciatori di Plastica” 2020 promossa dall’associazione. La filiale italiana di Navico sarà poi protagonista della premiazione dei “cacciatori” vincitori, anche dell’edizione 2019. Quest’ultima si svolgerà durante la prossima Milano Yachting Week, dal 7 al 10 maggio 2020: gli strumenti messi in palio per i primi classificati saranno infatti firmati Simrad, Lowrance e B&G.

Roberto Sesenna, General Manager Navico Italia (nella foto), così commenta: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Medplastic, che si prende cura proprio del mare e dell’acqua, gli elementi naturali nel quale si muovono i nostri strumenti. Siamo infatti profondamente convinti che la strada “green” intrapresa dalla casa madre sia quella giusta. Al giorno d’oggi – sia a livello personale sia a livello aziendale – non si può prescindere dal portare avanti azioni che guardino a una maggiore attenzione e rispetto per l’ambiente”.

