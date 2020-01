A Montecristo una visita con la tua barca ti costa una fortuna

Sapete che potete visitare la mitica isola di Montecristo nell’arcipelago Toscano con la vostra barca, da marzo a ottobre (luglio e agosto escluso). Una buona notizia.

Ma sentite un po’ a quali condizioni a dir poco ultrarestrittive e costosissime. Ecco l’estratto dal sito www.islepark.it:

– l’accesso è riservato solo di giorno (non si può sostare di notte) per una sola barca alla volta sino a 16 metri di lunghezza con massimo 15 persone a bordo. Sono autorizzati solo 3 accessi per settimana, evitando sovrapposizioni con il calendario delle visite guidate del Parco

– Costa 100 euro sino a 10 m di lunghezza, oltre 10 m e sino a 16 m 500 euro. Ogni persona imbarcata deve pagare anche 25 euro.

– la visita sarà condotta dai Carabinieri Forestali. Si può scendere a terra solo a Cala Maestra e visitare il museo (è vietata la balneazione)

– Per prenotare: Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica (GR), tel n. 0566 40611, e-mail 043591.001@carabinieri.it

La morale: oltre al costo esorbitante se provate a prenotare una visita con la vostra barca sarete fortunati se riuscirete a trovare uno spazio libero nel calendario. Un’occasione persa, basterebbe copiare quello che fanno gli spagnoli per far visitare l’isola di Cabrera, anch’essa Parco Naturale per rendere realmente fruibile un paradiso del Mediterraneo, rispettando tutti i vincoli che una zona sottoposta a rigidi vincoli ambientali.

