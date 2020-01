Quali sono le maggiori paure di chi lavora nella nautica

Quali sono le maggiori “paure” di chi opera nel mondo della nautica? Lo svela un monumentale sondaggio, l’Allianz Risk Barometer, pubblicato ogni anno da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), che per il 2020 si basa sull’analisi di oltre 2.700 esperti di rischio provenienti da oltre 100 Paesi.

I CINQUE RISCHI DI IMPRESA PIU’ TEMUTI

Al primo posto, in crescita, ci sono incendi ed esplosioni: ben il 39% del campione li considera il maggior “rischio di impresa”. In effetti, restando nel mondo della nautica da diporto, le imbarcazioni che prendono fuoco, magari per guasti all’impianto elettrico o al motore, anche in porto, sono un fenomeno piuttosto frequente.

Al secondo posto, con il 34%, le catastrofi naturali (tempeste, inondazioni, terremoti): questo non ci stupisce: pensate al disastro di Rapallo e del Golfo del Tigullio, nel 2018!

Al terzo posto, con il 31%, troviamo i cosiddetti “rischi informatici” (crimini informatici, violazione dei dati, guasti IT), in calo rispetto allo scorso anno dove avevano raccolto un 32%.

L’interruzione dell’attività è al quarto posto con il 29% (lo scorso anno il 26%). Questa eventualità comprende anche il caso in cui a interrompersi sia l’attività di un fornitore dell’azienda. L’esempio classico, più volte capitato nel mondo della nautica, è che fallisca un fornitore di materiali per la costruzione di barche impedendo al cantiere di ultimare la realizzazione di scafi già ordinati, con danni economici enormi.

Last, but not least, con il 25% chiude la classifica il rischio di cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare (sanzioni economiche, protezionismo alla Trump, Brexit, disgregazione dell’Eurozona…). Questo è lo specchio dei nostri tempi.

NAVIGA INFORMATO!

