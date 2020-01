TAG Heuer VELA CUP: pre-iscrizioni aperte, sconto per chi le fa subito!

Le barche saranno ormeggiate nel porto di Santa Margherita Ligure davanti al VELAFestival e sui pontili limitrofi , anche a Chiavari sarà possibili ormeggiare a prezzi concordati e calmierati. Ci sarà un’area lounge dove rinfrescarsi al termine della regata ed eventi unici da partecipare in banchina. Verranno studiate degli eventi collaterali per coinvolgere la città e i velisti stessi. Ai partecipanti verrà consegnato un tracker con debriefing post evento. Ci saranno 2 premiazioni, una sabato sera a Villa Durazzo e una domenica pomeriggio al VELAFestival . Sabato, grande festa finale al Covo di Nord Est di Santa Margherita.

La VELA Cup in breve:

• 3 giorni di regata/veleggiata

• Diversi percorsi nei vari giorni per regata e crociera

• Lounge bar e rinfresco a fine regata

• Eventi con grandi velisti

• Tracker e debrief per i partecipanti

• Premiazione con rinfresco a villa Durazzo

• Festa sabato sera

• Attività collaterali alle ragate per tutto il weekend