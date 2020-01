TECNICA Come regolare il tuo albero per andare più forte / 1

Se vuoi far correre di più la tua barca, per toglierti delle belle soddisfazioni in regata e divertirti anche in crociera, sei capitato nel posto giusto. Da oggi ti sveleremo tutti i trucchi assieme agli esperti di Phi!Number. In cattedra, per le prime tre lezioni relative alla ricerca della massima velocità di bolina, sale Roberto Spata, uno dei velisti più vincenti sui campi di regata, titolare di New Wind: scopriremo come regolare l’albero e come interpretare tutti i “segnali” che ci manda la nostra barca.

La velocità di bolina: regolazione dell’albero e sbandamento / 1

La ricerca della massima velocità di una barca ci permetterà di essere più performanti in regata e anche in crociera, divertendoci di più. Ecco quindi quanto diventi fondamentale una opportuna e accurata regolazione dell’albero in tutte le condizioni meteo per ottenere una barca più sicura ed equilibrata, oltre che più facile da condurre.

Di bolina, una barca “facile” metterà l’equipaggio nelle condizioni di raggiungere velocemente i target di angolo e velocità. Ma quali sono i segnali che ci faranno intervenire sulla regolazione dell’albero per raggiungere il massimo dalla nostra barca? Si parte dall’inclinazione dello scafo.

L’inclinazione efficiente

Se con vento leggero saremo costretti a mantenere una inclinazione efficiente posizionando l’equipaggio sottovento e cercando di ottenere delle vele profonde (quindi più potenti), i problemi di efficienza sorgeranno con l’aumentare del vento reale quando tale potenza potrebbe risultare eccessiva già con 10-11 nodi, quando nonostante l’equipaggio sopravento le nostre vele saranno troppo grasse per renderci veloci e stabili nelle raffiche di vento.

Ciò accade per i seguenti motivi:

1. La forma che l’albero assume in navigazione è responsabile della forma delle vele;

2. La forma e la profondità delle vele è a sua volta responsabile della tendenza allo sbandamento laterale della barca;

3. Infine il corretto sbandamento laterale permette alla barca di navigare nelle “proprie linee di forma” di scafo e appendici, diminuendo così lo scarroccio.

Ne consegue che lo sbandamento, quasi necessario con vento leggero, non deve essere eccessivo con aria sostenuta, ed è inoltre determinato dalla forma delle vele, che a sua volta è determinata dalla regolazione dell’albero.

Di fatto, una minore tendenza sbandante con vento fresco:

– permette ai regolatori delle vele di cazzare maggiormente le scotte, con conseguente miglioramento della rotta al vento;

– contiene la tendenza orziera del timone migliorando la facilità di conduzione e riducendo così l’effetto frenante della pala;

– permette all’equipaggio in falchetta di produrre maggiore momento raddrizzante.

Regolare l’albero per modificare la forma delle vele

Dovremo agire sulle regolazioni per diminuire la tendenza sbandante della barca. Ma quali sono le regolazioni a nostra disposizione per ridurre la potenza (e quindi la profondità) delle vele? Partiremo dalla tensione del sartiame e dalla riduzione della catenaria dello strallo di prua concentrandoci sulla regolazione dell’albero dando per scontata – in questa trattazione – la regolazione delle vele.

Di fatto, pur rimanendo fondamentali, le regolazioni di drizze, cunningham, base della randa o punto di scotta contribuiscono solo in parte a migliorare la buona navigabilità della nostra imbarcazione influendo in maniera meno marcata rispetto alla regolazione dell’albero.

