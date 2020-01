Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche dai 10 ai 12 metri che sono delle vere occasioni. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE DA LECCARSI I BAFFI

UN SALONA D’OCCASIONE

La prima imbarcazione che vi proponiamo è del cantiere croato Salona: un 37 piedi (11,29 x 3,60 m) del 2008, progetto di J&J Design. E’ una buona occasione perché la barca ha avuto un unico proprietario: la struttura è in gabbia di acciaio con innesto sul bulbo e sulle sartie. Barca armatoriale con ruota e bompresso in carbonio, genoa quasi nuovo, gennaker con calza nuovo. L’imbarcazione è sempre stata manutenuta annualmente. L’ultima sostituzione riguarda le guarnizioni del saildrive. La certificazione RINA è stata rinnovata fino al 2022. La barca è visibile in Sardegna.

GRAND SOLEIL, GRANDE CLASSICO

Proseguiamo con un Grand Soleil 35, datato 1984 ma perfettamente “in bolla”. E’ il primo Grand Soleil dalle linee che poi hanno fatto il successo del cantiere italiano, progettato da Alain Jezequel, lungo 11,10 metri e largo 3,52. Barca classica, senza eccessi, con un bordo libero piuttosto basso e una tuga molto profilata che va a scomparire verso prua, con una linea blu che slancia e caratterizza la barca. Gli interni sono ben rifiniti con una bella cabina di poppa, ai lati della discesa carteggio e cucina, per poi passare a una dinette a divani contrapposti trasformabili e a prua toilette e una cabina con letto doppio a V. Le prestazioni a vela sono ottime, soprattutto in bolina. Alla barca in vendita è stato sostituito il motore (Volvo 30 cv) e dispone di molti giochi di vele, genoa nuovo e tender. Viene proposta a un prezzo davvero interessante ed è visibile in Toscana.

UN ONE DESIGN PER CORRERE

Volete divertirvi in regata? A Santa Margherita Ligure è disponibile un Jeanneau One Design 35 pronto “a correre”. Qualità, rapidità, semplicità, erano il motto del monotipo disegnato da Daniel Andrieu, lungo 10,6 m e largo 3,50 m. Questo modello in particolare è stato ottimizzato nei minimi dettagli: modificati interni e tuga nel 2016. Nel 2019, manutenzione completa in coperta con rimozione falchette e risigillatura, sostituzione candelieri, draglie e passacavi, installato faro luce ponte. Sostituzione boccole timone (Jefa), sostituzione boccola asse elica. Installazione salpancora elettrico + ancora Bruce con 50m catena, installazione stazione vento e pilota automatico Raymarine, sostituito trasduttore velocità, rete NMEA 2000 strumenti di bordo con uscita USB per programma di navigazione… E la lista prosegue lunga!

