Southern Wind si da ai cat di lusso: in arrivo un 90 piedi

I cantiere specializzato nei superyacht, Southern Wind, si lancia nel mondo dei cat di lusso e ha confermato il progetto di costruzione di un catamarano di 90 piedi insieme all’architetto navale Olivier Racoupeau e Nauta Design. Non si conosce molto ancora del futuro modello che andrà in acqua, le poche informazioni però vanno nella direzione di un cat da crociera di lusso capace anche di alte performance.

“Abbiamo acquisito molta esperienza e imparato molto negli anni e quindi abbiamo deciso di offrire la nostra visione al mondo dei catamarani e abbiamo deciso di iniziare dalla gamma in cui potevamo posizionarci bene: i 90 piedi. Questo catamarano sta completando la gamma di imbarcazioni che offriamo ai nostri clienti“, ha detto il general manager Marco Alberti.

“Stiamo lavorando su un catamarano da crociera veloce che combina la nostra esperienza con la qualità e l’affidabilità che Southern Wind può offrire. Abbiamo scelto di costruire il catamarano in carbonio epossidico avanzato che è la migliore tecnica per ottenere una costruzione rigida e un catamarano leggero, importante per ottenere prestazioni. Confidiamo che il lavoro di squadra con SWS e Nauta porterà ad un catamarano che stabilirà un nuovo punto di riferimento per i multiscafi da crociera” ha confermato Olivier Racoupeau.

“Quando si tratta di progettare l’esterno di un catamarano, la sfida più grande è quella di ottenere un profilo esterno elegante e accattivante, che possa corrispondere all’eleganza e alla leggerezza degli interni. SWCAT 90 offrirà un equilibrio unico tra il comfort ottenibile con un fly bridge e le linee tipiche di un pozzetto inferiore” ha dichiarato Mario Pedol di Nauta Design.

