La ragazza in mascherina che regata nel fumo dell’Australia

L’Australia brucia, ed è una cosa che ci riguarda tutti. Perché il pianeta è un bene di tutti. E riguarda anche la vela. La ragazza nella foto è una velista statunitense, si chiama Paige Railey, lei come molte altre al Campionato Nazionale di Laser australiano ha dovuto regatare con una mascherina al volto per contrastare le nubi di fumo che avvolgono l’aria anche sul mare. Non possiamo andare a spegnere gli incendi in Australia, e preghiamo per chi lo sta facendo, ma possiamo mostrare una foto che da sola rappresenta una denuncia e un grido di allarme. Da condividere.

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!