Con questo sonar puoi vedere cosa succede sotto la tua barca a 360°!

Dopo i sonar laterali e anteriori, arriva quello “definitivo”. Si tratta del Mega 360 Imaging di Humminbird, un sonar che permette di vedere che cosa succede sotto la vostra barca a 360°. “E’ una sorta di ‘radar’ sottomarino”, ci ha raccontato Maurizio Pedone di KD Italy, che importa i prodotti Humminbird in Italia. “Questa tecnologia è da tempo disponibile per la pesca professionale, con costi altissimi, ma adesso è disponibile anche al grande pubblico, con una spesa tutto sommato contenuta, di circa 1.500 euro”.

COME FUNZIONA IL SONAR A 360°

La tecnologia MEGA (oltre il milione di Hertz, 1.250.000 HERTZ) imaging ha investito anche il sonar 360°. Si tratta di un sistema che permette di visualizzare sul multifunzione a frequenze medie, alte o oltre il mega tutto quanto si trova intorno alla vostra imbarcazione, in un diametro di circa 40 metri. “La situazione è ovviamente legata allo Sport Fishing” racconta Pedone, “per le acque interne ma anche in mare, ed è utilissima se si praticano tecniche come il drifting per la pesca al tonno (con la barca ferma e sardine come esca a mezz’acqua, pasturando con sardine, ndr)”.

Il sistema permette di:

• Modulare le frequenze in base alle caratteristiche dello Spot di pesca, limpidezza dell’acqua , distanza raggiungibile (range) in modalità Spot Lock (ancora elettronica selezionabile dal Motore Elettrico Minn Kota) o in lenta deriva (manovrata o meno).

• Determinare l’area di interesse visualizzando solo lo spicchio di vostro interesse.

E’ evidente come questo sonar a 360° rappresenti una piccola rivoluzione, che potrebbe avere sviluppi importanti anche nella navigazione: con un ‘radar sottomarino’ così, anche quando si naviga in mare aperto, sarebbe molto più facile intercettare i famigerati UFO (oggetti galleggianti non identificati) ed evitare danni alla chiglia!

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!