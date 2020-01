Cerchi un posto barca? Qui puoi affittarne o comprarne uno!

Posto barca… oggi è sempre più difficile trovarne uno. Vi viene in aiuto il nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Abbiamo selezionato per voi quattro offerte di posto barca tra Toscana, Liguria, Sardegna e Marche!

AFFITTASI POSTO BARCA A MARINA DI GROSSETO



A Marina di Grosseto, in Toscana affittano annualmente un posto barca dimensione 12,36 x 4,10 con posto auto. Il prezzo è di circa 6.000 euro, che corrispondono alle spese di gestione/condominio del porto. SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

VENDESI POSTO BARCA A MARINA DORICA



Ci spostiamo sull’Adriatico, dove è in vendita un posto barca nella moderna e funzionale Marina Dorica di Ancona: il posto misura 15 x 5 m, la trattativa è riservata. SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

AFFITTASI POSTO BARCA A MARINA DI PORTISCO



State cercando con urgenza un posto barca in Sardegna? Questo annuncio potrebbe fare per voi: “Affitto posto barca metri 20 x5 a Marina di Portisco in Costa Smeralda con Posto auto riservato. Dock 2 in 5a posizione dalla fine del pontile. Costo da gennaio al 31 Mag 3.000 euro incluso posto auto e consumi di acqua e luce e assistenza”. SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

AFFITTASI POSTO BARCA A PORTO LOTTI

Chiudiamo con un posto barca in affitto nel marina di Porto Lotti, nel Golfo di La Spezia: si tratta di un ormeggio 15×5 m, con tolleranza +0% -15%. Il posto è immediatamente libero e pronto all’uso. SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO

————————————————————————

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!