Cade in mare da una nave, sembra spacciato, lo salva Leonardo Di Caprio: tutto vero

Possiamo soltanto immaginare lo stupore del ventiquattrenne francese caduto da una nave da crociera Club Med al largo dell’isola di Saba, ai Caraibi, quando ha visto che il suo soccorritore era nientepopodimeno che… Leonardo Di Caprio.

Era il 30 dicembre scorso. La star di Hollywood si trovava in vacanza a Saint Barths a bordo del suo yacht con la sua fidanzata Camila Morrone. Quando il comandante della barca ha sentito via radio il mayday della nave e lo ha riferito a Di Caprio, l’attore non ci ha pensato due volte e ha cambiato la rotta per andare in cerca del naufrago: la sua è stata l’unica barca impegnata nella ricerca. Difficilissimo trovarlo, le possibilità erano “una su un miliardo” come ha spiegato il comandante. E invece…

Il malcapitato francese si trovava in mare da 11 ore quando è stato recuperato: sarebbe di certo andato incontro a morte sicura se Di Caprio non lo avesse localizzato, perché stava calando la notte e un forte temporale era in avvicinamento. Secondo il “The Sun”, l’uomo gravemente disidratato era un lavoratore del Club Med che “aveva bevuto troppo alcol”. Gli sono stati dati cibo e acqua a bordo dello yacht prima che la guardia costiera si occupasse di lui per le cure mediche.

Impossibile non notare la similitudine con il film del 1997 che ha consacrato Di Caprio, Titanic, in cui l’attore nei panni di Jack salvava la sua Rose (Kate Winslet) dalle acque gelide dell’Atlantico. Dallo schermo alla realtà. E bravo Leonardo!

