TOP SECRET Sta arrivando il nuovo Grand Soleil 44 Performance

Sarà una delle star del Boot, il salone di Dusseldorf (18-26 gennaio), anche se non sarà fisicamente presente. E’ il nuovo Grand Soleil 44 Performance, che, dopo i successi del 58 e 48 piedi, va a completare verso il basso la gamma più “sportiva” del cantiere Del Pardo. E che sostituirà di fatto il “vecchio” Grand Soleil 43.

Il progetto di questo 13 metri vede l’esordio di Matteo Polli come architetto navale, ma è chiaro il “family feeling” con le sue gemelle più grandi, soprattutto con il 48’. Contribuiscono a crearlo le finestrature sullo scafo, le linee, il baglio massimo arretrato, la lunga delfiniera con musone ancora integrato, la doppia timoneria, la finestratura in tuga, la disposizione dell’attrezzatura di coperta.

A giudicare dal rendering sembrerebbe molto meno pronunciato lo “spigolo” di poppa. Una barca che ha l’intenzione di unire comfort, facilità di conduzione e prestazioni. Non ci stupiremmo se in futuro la trovassimo in cima alle classifiche delle regate.

A proposito di regate: proprio come è accaduto per il 48′, sarà disponibile in una versione Performance, con allestimento improntato a un utilizzo più crocieristico, e in una versione Race ancora più “corsaiola”, dove la coperta sarà ottimizzata per le regate. D’altronde, Matteo Polli, il “mago dell’ORC” come lo abbiamo definito in passato, è conosciuto proprio per questo tipo di barche performanti. Quello che non cambierà tra una versione e l’altra saranno gli interni, la cui configurazione prevede tre cabine e due bagni.

Voci di corridoio dicono che i primi due scafi in acqua saranno in versione Race. Dopo la presentazione al Salone di Dusseldorf sapremo dirvi di più…

E.R.

www.grandsoleil.net

