Dura la vita del grinder a bordo degli AC 75. VIDEO

Bello essere alti e muscolosi. Ma ne siete sicuri? Chiedetelo ai grinder dei nuovi AC 75. Si intuiva già dalle immagini delle barche in navigazione, ma un breve video di Luna Rossa ci porta a bordo in pozzetto, proprio nelle postazioni dei “giganti” di bordo. Si tratta di feritoie scavate in pozzetto, chiuse ai lati, dove i grinders sono calati e le loro testa emergono appena. Il primo da prua lavora con lo sguardo verso poppa (non adatto a chi soffre di mal di mare), gli altri guardano verso prua in una postazione non più comoda. Il motivo di questa scelta? Evitare che i grinder con il loro fisico producano resistenza aerodinamica. Obbligata quindi la scelta di inserirli in una zona protetta che lascia emergere solo una porzione del loro casco. Dura la vita dei grinder.