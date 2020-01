BARCHE USATE Crociera comoda? Ci sono tre chicche in vendita

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate per chi ama la crociera comoda e sicura. E magari sogna di mollare gli ormeggi una volta per tutte e via, non tornare mai più. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE PER UNA CROCIERA COMODA E SICURA

UN CRUISER DOTATO DI OGNI COMODITA’

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Hanse 411 del 2003. La barca, lunga 12,35 e larga 4,05 m (progetto di Judel/Vrolijk), è dotata di ampi spazi sottocoperta ed è equipaggiata con ogni comodità, una vera e propria barca-casa su cui andare a viver. La motorizzazione Yanmar è di 56 cv, il modello è nella versione a due cabine. C’è tutto: radar, plotter, autopilota, vento, log eco Raymarine, riscaldatore Webasto, bow thruster, generatore eolico, tender, molti ricambi e molti accessori, randa, genoa, trinchetta gennaker, dotazioni sicurezza, bandiera inglese, iva assolta. L’imbarcazione è visibile a Marina di Pisa.

UN APPARTAMENTO SUL MARE

Questo Jeanneau 53, visibile a Lavagna (Genova) è del 2015: ma di fatto, è una barca nuova. Lungo 16,06 e largo 4,77 m (progetto di Philippe Briand), in versione tre cabine con armatoriale (allestimento Preference), con ponte e pagliolo in teak, non è praticamente mai stata utilizzata dal suo unico armatore. Pensate, solo 120 ore motore! Completano le dotazioni vele avvolgibili con albero laccato bianco,winch elettrici, pack elettronica Raymarine con radar, riscaldamento Diesel Webasto, gruppo elettrogeno. Inoltre è pluriaccessoriata (Tender,Bimini Sprayhood, Lavastoviglie, TV…). Niente male per una crociera supercomoda e sicura!

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

La vostra famiglia è numerosa, o volete lanciarvi nel mondo del charter? Ecco la barca che fa per voi: un Kufner 54 (16,60 x 4,79 m) del 2015. Questa è la versione a 5 cabine, di cui 4 matrimoniali ed una a castello con 4 bagni e 4 docce. Ponte in teak burma 8 mm, motorizzazione yanmar 110 cv linea asse, elica di prua max power a tunnel, una barca dalle prestazione veliche eccellenti e una comodità e vivibilità unica nel suo genere. Nel prezzo è incluso un refitting e aggiornamento del cantiere madre. La barca è visibile a Spalato, in Croazia.

