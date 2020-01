Quel VIDEO di Luna Rossa che preoccupa i tifosi

Non sappiamo se la diffusione di questo video sia piaciuta molto al team di Luna Rossa. Il sempre ben informato Sailing Sardinia ha infatti diffuso un interessantissimo video di Team Prada in allenamento nelle acque di Cagliari con vento forte. Apparentemente si tratta del primo video pubblico di Luna Rossa non editato dallo stesso team, e in generale il primo video di un AC 75 con vento forte che non sia stato diffuso dal defender o da uno degli sfidanti.

Immagini estremamente interessanti anche se di bassa qualità e riprese molto da lontano. Non abbiamo il foiling perfetto dei video ufficiali ma tutt’altro: un’andatura molto più difficoltosa, con dei frequenti “splash” in acqua dovuti a un moto ondoso che immaginiamo consistente e difficile da gestire. Il video è stato infatti girato in una giornata di Scirocco, un vento che nella zona di Cagliari alza un moto ondoso importante. Si nota come l’equipaggio di Luna Rossa gestisca l’onda con dei frequenti cambi di altezza del volo, dovuti alla regolazione dei flap delle appendici, per evitare l’impatto con l’acqua. Un esercizio molto difficile, che viene alternato con il più classico orza/poggia alla ricerca della potenza giusta sulle vele per mantenere il volo stabile.

In molti stanno ipotizzando delle difficoltà da parte di Luna Rossa, ma in realtà quello che vediamo è un normale processo di apprendimento della navigazione in certe condizioni. Difficoltà che certamente sono già successe a tutti i team ma non sono state riprese da una telecamere. Se il video fosse autentico, come sembra, semmai il problema di Luna Rossa è il buco in termini di “intelligence” che ha reso pubblico qualcosa che non doveva essere mostrato. Ma il bello dei mesi precedenti all’inizio della Coppa del resto è proprio questo.

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!