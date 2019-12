SUPERQUIZ di fine anno! Rispondi e vinci un superabbonamento al GdV!

Quanto ne sapete di cultura marinara, tecnica, didattica? In questo “superquiz” di Capodanno abbiamo preparato per voi 20 domande, mettetevi alla prova e inviate le vostre risposte alla mail speciali@panamaeditore.it (semplicemente rispondendo con il numero della domanda e la lettera della risposta che secondo voi è corretta: esempio: 1 – A, 2 – C.. etc). Il primo che avrà risposto correttamente a tutte le domande vincerà un superabbonamento di tre anni al Giornale della Vela! Iniziate e… buon 2019!

1. Chi, secondo le cronache, ha pronunciato la storica frase “Ogni sciocco potrebbe fare il giro del mondo a vela, ma ci vuole un marinaio con gli attributi per riuscire a farlo da sbronzi”?

A) Robin Knox-Johnston

B) Bernard Moitessier

c) Francis Chichester

2. Chi fu il primo marinaio a circumnavigare i terribili oceani meridionali?

A) Joshua Slocum (1892-95)

B) Vito Dumas (1942-43)

C) Chay Blyth (1971)

3. In che anno gli irredentisti capitanati da Glauco Gaber salparono da Trieste con destinazione Buenos Aires, a bordo di una scialuppa di salvataggio dotata di una piccola vela, l’Italia-Trieste (l’impresa andò a buon fine)?

A) 1946

B) 1947

C) 1948

4. Come si classificò Ellen McArthur, la grande velista inglese, al Vendée Globe (giro del mondo in solitario senza scalo a bordo di Imoca 60) del 2000-2001?

A) Seconda

B) Prima

C) Non partecipò in quell’edizione

5. Come morì il compianto velista solitario Simone Bianchetti (1968-2003)?

A) Fu colto da un malore in porto a Savona

B) Cadde in acqua durante la Route du Rhum

C) A causa di un incidente stradale in Sud Africa

6. Quali furono i due marinai che persero la vita a seguito della Golden Globe Race (giro del mondo in solitario senza scalo) del 1968, uno durante la regata, l’altro nel 1972, mentre stava costruendo la barca per riprovarci dopo aver fallito?

A) Donald Crowhurst e Loïck Fougeron

B) Donald Crowhurst e Nigel Tetley

C) Eric Tabarly e John Ridgway

7. Chi fu il concorrente che polemizzò con Giovanni Soldini dopo che il navigatore milanese aveva salvato Isabelle Autissier all’Around Alone 1998-99 (giro del mondo in solitario a tappe), sostenendo che Soldini fosse avvantaggiato dalla presenza della navigatrice a bordo?

A) Fyodor Konyukhov

B) Josh Hall

C) Marc Thiercelin

8. Quanti anni aveva il pescatore danese-americano Alfred Johnson quando, nel 1876, compì la traversata in solitaria dell’Atlantico, da Gloucester (Massachusetts) ad Abercastle (Galles), a bordo di una barca a vela di 6 metri?

A) 22

B) 30

C) 68

9. Chi è l’unico italiano ad aver vinto un giro del mondo in solitario?

A) Alex Carozzo

B) Giovanni Soldini

C) Vittorio Malingri

10. Chi è stato il primo italiano a vincere la Ostar?

A) Giovanni Soldini

B) Franco Manzoli

C) Andrea Mura

11. I battelli al servizio delle unità̀ da diporto (tender) a che distanza dalla costa possono navigare?

a) Entro 6 miglia dalla costa.

b) Entro 1 miglio dalla costa.

c) Entro 1 miglio dalla costa o dall’unità madre, ovunque sia.

12. Nelle andature portanti l’area della vela adiacente alla balumina deve essere tenuta:

a) Piatta.

b) Concava.

c) Convessa.

13. Nella scala Douglas dello stato del mare la cifra 5 corrisponde a:

a) Molto mosso.

b) Molto agitato.

c) Agitato.

14. In genere il tempo migliora se:

a) La pressione aumenta e la percentuale di umidità aumenta.

b) La pressione diminuisce e la percentuale di umidità diminuisce.

c) La pressione cresce e la percentuale di umidità diminuisce.

15. Le basse pressioni si spostano generalmente:

a) Da O verso E.

b) Da E verso O.

c) Da N verso S.

16. Il triangolo di prua è:

a) La zona della coperta a pruavia dell’albero.

b) La parte del piano velico delimitata dall’albero e dallo strallo di prua e la distanza tra albero e punto di mura.

c) Il punto dove viene issato il fiocco.

17. L’ancora che assomiglia ad un vomere si chiama:

a) Hall.

b) Bruce.

c) C.Q.R.

18. Una barca che ha una lunghezza al galleggiamento di 7,6 metri quale velocità può raggiungere di bolina?

a) 7,6 nodi.

b) 6,7 nodi.

c) 5,8 nodi.

19. Che cosa è la “grippia”?

a) Una cima che si lega all’anello dell’ancora per evitare che l’ancora ari.

b) Una cima che si lega al diamante dell’ancora per facilitarne il recupero.

c) Una cima che si può legare al fuso per regolare l’ancoraggio.

20. La randa rifiuta nella zona vicino all’albero:

a) Arretriamo il carrello della scotta del fiocco.

b) Laschiamo la drizza della randa.

c) Tesiamo la drizza della randa.

