Team New Zealand scuffia davanti alla telecamere: finzione o realtà?

Anche i grandi fanno la prova di scuffia, anche gli AC 75 prima o poi. È sembrata proprio una prova quella che ha messo in scena Emirates Team New Zealand nelle acque di Auckland: una scuffia quasi apparentemente programmata o comunque ampiamente sotto controllo, il tutto rigorosamente a favore di telecamera. Una scuffia lentissima, con la barca che prima si impenna per un probabile errato utilizzo dell’appendice immersa, e poi molto lentamente mette le vele a bagno, senza che nessuno a bordo apparentemente intervenga. I kiwi hanno scuffiato e nel giro di pochi minuti la barca era di nuovo operativa ed è tornata a navigare, nessun danno a uomini o cose. Finzione o realtà?

