Ponza 35: nome italiano, stile francese, Briand non sbaglia mai

Stile. Questa è la prima parola che ci è venuta in mente quando abbiamo visto le immagini in acqua del Ponza 35 di Windpearl. Si tratta di uno sport cruiser che combina alcuni elementi tipici del day sailing con un livello di comfort generale che strizza l’occhio anche agli amanti della crociera sportiva. Una barca pensata e costruita per andare bene a vela, con tute le manovre al loro posto e senza forzature dovute alla ricerca della semplicità di conduzione a tutti i costi.

Il Ponza 35 combina uno scafo moderno e leggero con una coperta a basso profilo, una chiglia in composito con bulbo di piombo da 1 tonnellata e un piano velico che di bolina fa segnare di 82 m2 con randa square top e Code 0.

Progettato da Philippe Briand e dal suo team, lo yacht presenta un baricentro basso per una maggiore stabilità in mare. Tutte le scotte e le drizze sono rinviate alle consolle del timoniere. Il fiocco è autovirante.

È costruito con resina vinilestere e PVC espanso per una maggiore rigidità e durata. Grazie al pavimento ribassato, il pozzetto centrale offre una protezione ottimale in mare per i suoi ospiti.

Il Ponza 35 offre due zone living sopra e sotto coperta, una cucina completa, una cabina di prua e un bagno. La combinazione di vero teak impiallacciato e pelle sintetica bianca offre uno spirito caldo e accogliente all’interno.