“Un Class 40 per l’Oceano, e le Olimpiadi…” parola di Ambrogio Beccaria

Al “Cammellone Party” allo Spazio Base a Milano c’eravamo anche noi, per festeggiare la vittoria della Mini Transat di Ambrogio Beccaria in una serata dove il campione milanese ha raccontato a un pubblico di amici, velisti e sostenitori tutto il “dietro le quinte” di questa storica vittoria.

Era un Ambrogio con la faccia decisamente rilassata e sorridente quello che si è raccontato tra presente e futuro e noi non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione per fare due battute con lui. Il futuro a breve e lungo termine si chiama sempre Oceano, con l’idea di mettere in acqua un progetto tutto italiano per un nuovo Class 40 e il sogno a lungo termine che guarda al Vendée Globe. Ma attenzione perché non sono le uniche idee nel cassetto di Bogi, l’Olimpiade di Parigi 2024 con la nuova classe olimpica offshore non lo lascia per nulla indifferente. Ascoltate cosa ci ha raccontato.

Intervista a cura di Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!