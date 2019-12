Elan svela la nuova ammiraglia: si chiamerà GT6, con lo zampino di Porsche

Vi avevamo anticipato QUI che era in arrivo una novità Elan e adesso sappiamo che si chiamerà GT6, dove le lettere GT stanno per Gran Turismo. Per conoscere tutti i dettagli dovremo aspettare il Salone di Dusseldorf ma intanto possiamo già anticipare qualcosa.

L’attesissimo Elan GT6 è il risultato di una collaborazione a tre vie tra Elan Yachts, Humphreys Yacht Design e lo Studio F A Porsche. Dopo gli acclamati progetti di superyacht design, è la prima volta che lo Studio F A Porsche è stato profondamente coinvolto nella progettazione di una barca a vela.

“L’idea fondamentale alla base della progettazione del nuovo yacht Elan GT6 dello Studio F. A. Porsche è quella di creare un’esperienza di navigazione moderna e unica che unifica natura e tecnologia mentre si viaggia in alto mare”, afferma lo Studio F. A. Porsche. L’obiettivo esterno dello yacht è quello di combinare minimalismo e dinamica, avvicinando gli sport acquatici alla natura. Il risultato è uno splendido ponte di poppa composto da volumi scolpiti ispirati agli elementi aerodinamici utilizzati nelle auto sportive” racconta la nota stampa ufficiale.

“Il nostro nuovo modello di ammiraglia offre ai velisti più esigenti tutti i vantaggi della qualità costruttiva Elan e delle prestazioni Humphreys con l’estro progettuale dello Studio F A Porsche”, afferma Marko Škrbin, Direttore della Divisione Marine di Elan.

Il concetto alla base della barca e in generale della linea Gran Turismo di Elan è quella di realizzare un progetto dai volumi importanti e molto ben rifinito, da collocare in un’alta fascia di mercato. Come le vere gran turismo del mondo automobilistico, diventa però essenziale affiancare prestazioni veliche di buon livello. La larghezza massima pronunciata e il doppio timone lasciano presagire velocità divertenti al lasco con vento forte, la tuga a tutta vetrata offrirà quell’idea di collegamento interno-esterno che piace molto a chi ama navigare lungo. In definitiva potrebbe essere una delle novità molto interessanti per la stagione 2020.

