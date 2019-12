BARCHE USATE Vendono tre long-cruiser per mollare tutto e partire

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo selezionato per voi tre barche usate per chi ama navigare tanto e comodamente. E magari mollare gli ormeggi una volta per tutte e via, non tornare mai più. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

TRE BARCHE USATE PER UNA LUGA CROCIERA

FRANCHINI & STARKEL, CHE COPPIA!

La prima barca che vi proponiamo è un Franchini 45 L del 1999. Nato nel mitico cantiere romagnolo Franchini, su progetto di Roberto Starkel, è lungo 13,92 metri e largo 4,12, pesca 1,85 metri per un dislocamento di poco meno di 13 tonnellate. L’armamento è a cutter di grande superficie (104 mq). Le manovre sono facilitate dall’adozioni di sistemi avvolgibili. La vocazione della crociera su lunghe distanze si vede dalla capienza dei serbatoi di acqua e nafta, rispettivamente 1100 e 500 litri, capacità davvero difficili da trovare su queste misure. Gli interni sono su vari livelli, con quadrato spazioso in posizione centrale, cabina armatoriale a poppa e due cabine doppie a prua un po’ sacrificata quella in murata. L’imbarcazione è visibile ad Ancona.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, LE FOTO E IL PREZZO

NAVIGARE COMODI (E CON UN BUON PASSO)

Dall’artigianale passiamo a una barca di produzione industriale: si tratta di un Jeanneau Sun Odyssey 49i Performance (15,07 x 4,49 m). Un buon progetto del 2009 di Philippe Briand, ideale per chi ama navigare comodo, sicuro e lungo senza però ritrovarsi a bordo di un “cassone”. Questa è una barca a vela in grado di esprimere buone velocità. Sono tanti i giramondo che abbiamo incontrato che hanno dei Jeanneau. Recita l’annuncio: “Ottima, manutenzione attenta e costante, unico proprietario. Versione Performance, allestimento premiere, 3 winches elettrici, elica di prua, motore 110cv con asse elica, hi fi bose, bimini/tendalino/spryhood, tender con motore e numerosi altri optionals. Visibile a terra in Toscana”.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, LE FOTO E IL PREZZO

NEL SEGNO DI FRERS

L’ultima barca che vi proponiamo è un First 456 (13,87 x 4,29 m) del 1985. Prodotto in 100 esemplari dall’82 al 1987, il First 456 è una delle “chicche” dell’usato europeo. Progetto del maestro argentino German Frers, con la inconfondibile linea della poppa dai dolci arrotondamenti in corrispondenza della coperta. Quando nacque era il top della gamma Beneteau e si vede. La qualità della falegnameria degli interni è al vertice, la vetroresina altrettanto. Le prestazioni poi sono garantite dalle carene di Frers di quel periodo: veloci, facili da condurre, con una tenuta di mare perfetta. Sottocoperta da notare la dimensione della cucina a L e lo splendido quadrato, che occupa tutta la grande larghezza massima. Veniva offerta in versione tre cabine (armatoriale a poppa) o quattro (due a poppa gemelle). La chiglia veniva proposta corta con alette o più lunga in piombo. La barca in vendita, dotata di ogni accessorio e comodità, è visibile a Grenada, ai Caraibi.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, LE FOTO E IL PREZZO

————————————————————————

COME FUNZIONA IL MERCATINO DELL’USATO DEL GIORNALE DELLA VELA

Oggi hai un modo più efficace per vendere la tua barca o comprarne una, trovare l’attrezzatura usata che fa per te, il posto barca e persino cercare e offrire lavoro a bordo. E’ il nuovo mercatino degli annunci del Giornale della Vela. Gli annunci standard sono gratuiti e rimangono in evidenza 15 giorni, ma abbiamo un mare di soluzioni per rendere il tuo annuncio ancora più efficace! SCOPRI DI PIU’

NAVIGA INFORMATO!

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!